追星，已从当初个人青涩的精神寄托行为，幻化为一支可供操纵的商军。

追星这玩意，始于何时，我不甚了了。我以为，古今中外，都有当代的潮流，受到时人追捧。追星的初心，是一种情感的表达，流露心中的欢喜，不邪门。之后，随着新奇事物越来越多，生态渐趋复杂，追星的花样随着层见叠出，追捧的程度也水涨船高，最终长包流脓，过了线乱了章法，而遭人诟病。

我年少时不曾追星。电影看得少，歌也听不多，闲时在田野上行来走去，当代娱乐口香糖般的诱惑因而没粘上我。或许，这也和当时社会简约的生活有关联：物质欠丰，欲望就简单，心无从野起来。

回看半世纪前青少年追星的方式，单调许多。除了买票听歌看戏捧场心仪的艺人之外，不就是剪下《南国电影》之类娱乐杂志里的小印花，寄往编辑部，让它邮寄来电影红星的艺照，尤敏、叶枫、葛兰、林黛、凌波、乐蒂等大咖的彩照收集起来，再把杂志上难得的海报小心翼翼取下，贴满睡房，就是追星得意的战利品，满满的小确幸。

要是口袋争气，可以再疯狂些，把偶像主演的同部电影，过瘾地看上三几回。那年头追星，在很自我的小宇宙里进行。

在“迷”的阵营里，歌迷、影迷、球迷、车迷之外，还有书迷。球迷仿佛是男生的专利，粉丝们把心仪球队的球衣穿上，终年在街巷宣示心意。到球场观赛，当情绪燃烧到沸点，火头失控，会大打出手，上演流血暴动的情节。

我第一次领教书迷的狂热，是1980年代在中台湾的东海大学。那年夏天，我们同三毛到鹿港，临时她说先兜去看东海校园里的教堂。迎着和风入校园，谈着说着，突然来了龙卷风，热情的尖叫嘶喊声声入耳来。我们才定神，三毛已被学生团团围住，粉丝们闹着要与偶像合照，瞬间谋杀光我随身携带的胶卷。太热情了，话题问不完，粉丝们取出本子，兴奋跺脚，等候签名。书迷零距离接触偶像，所挥发的情感热波，让我感知了粉丝的震撼力。

我臆测，文学粉丝已经如此，娱乐粉丝会否魔高一丈？半世纪前，有大咖歌星前来登台献唱，粉丝自发地到机场拉布条，已被批过度夸张。有人不以为然——风乍起，吹皱一池春水，干卿何事？爱听某人的歌，爱读某人的书，欢喜由人啊，买了偶像作品，排队等候签名，无伤大雅无非也无过。但我年少的时空里，读武侠小说、看电影画报或追星，是个不明文的禁忌，仿佛参与其中，便是反面教材。那年头老师常用《流行歌曲的我见》这等作文题考验我们的意志，我等都识时务地政治正确一番，把流行歌曲批成靡靡之音，斥为毒草，放学后不忘哼着姚苏蓉的《负心的人》踏进家门。这种背景下，追星有时得躲闪着进行。

直觉互联网兴了，粉丝就成了道具。因为有专人出面组织，从歌迷会起步，一路开疆辟土，青少年追星的力道显著提升。偶像有了粉圈，娱乐生命才能兴旺延续。娱乐圈的粉丝生态，从当初的散漫、自发，向幕后强力的资本操作转移，力量不可小觑。它可以轻易动员，可以操纵，可以控评，可以是一支高效网军。

当光碟失去了市场，荧光幕上便雨后蘑菇般冒现各式各样的选秀节目。通过比拼模式，牢固的死忠粉圈组建成立。艺人既然无法再靠光碟聚拢知音，只能面对现实借助粉圈壮大自己。粉圈的前沿操盘者，扮演着开发商与行销者的专职角色。这中间的主道具，就是粉圈。

歌迷影迷的称谓，后来顺应时潮，改称“粉丝”。这个潮语，洋味十足。它是“fans”的音译，有时髦范。前不久我吸收了一个陌生词，叫“饭圈”。不明所以，查了一下，才知道饭圈就是粉丝圈——“饭”是“fan”的另类音译。把“粉圈”说成“饭圈”，所为何来？我一厢情愿以为，“饭圈”听着俗气些，不像“粉”那样直接地与肌肤亲，有贬义。

说来道去，追星，已从当初个人青涩的精神寄托行为，幻化为一支可供操纵的商军。追星人成了商业棋子，有些酗酒失常。如果追星可以是轻度的酒精饮料多好，入喉微醺，似醉非醉的精神放肆，很疗愈。