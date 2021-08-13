电视机前懒洋洋，随意转台，镜头里的男子运动员，个个强扭腰肢，双脚仿若离又不离地地快速行进，有人违规被举牌警告，有人淋水换帽丢帽，热气腾腾，长路漫漫，殿尾之人仍奋力不懈。赛场在北海道札幌市，马路上绕圈圈，50公里，奥运田径赛中路程最长的项目。自己孤陋，不曾闻问“竞走”比赛，这回停停看看，一群健儿持续重复的动作，越看越出劲道。

幻想力再强，从没作家曾虚拟出一个人气清零的奥运会。东京奥运是实在的，健儿激烈竞技，独缺看台声浪，整个东奥被老美报章讥为“没有珍珠的牡蛎贝壳”，然而，日本人终究完成地球大疫下的难举。运动员年龄状态皆有时，毕竟没错过。

奥运标榜世界和平与友谊，场内外，喜怒哀乐，不乏插曲激励人心。

本届来了位东奥年纪最轻的运动员，12岁叙利亚乒乓国手扎扎，内战干扰，断水断电，不坠其志。印度标枪好手秋普拉，勇夺印度史上首面田径金牌，启蒙老师竟是YouTube 。中国14岁小将全红婵，10米台跳水圆满得令人屏息，赛后一句“我要赚更多钱，给妈妈治病，治好她”，稚子孝心，那一枚挂她胸前的金牌，倍加闪亮。

东奥该是史上最多远距观众的奥运。一台电视、电脑或手机，最能消解疫困厌闷。朋友人家里连开三荧幕，乐得跑台，够夸张的了。的确，本地电视台这回提供十多个免付费直播频道，以往不曾有，值得一赞。我们一个WhatsApp群组，你来我往，有时一场赛事，分散各处的大伙一起观赏。我们兵乓女将于梦雨，个人赛中过关斩将，大家遥遥集气，为她加油，虽然她止步四强。

说说群组里我们的篮球教练。“篮球真的美”是他老人家的不二信念。

教练作笔记，传讯赛后评，乐此不疲，直指赛事关键，不以胜败论英雄，形容、比喻、幽默，文风直如他在场边指挥喊话。三五百字，带我们回味共享时光。

奥运闭幕日，日美女篮决战，教练总结：“Basketball is beautiful，今天对美国女篮来说，basketball真的beautiful，靠高度在毫无悬念下，以90比75打败日本轻松地拿到奥运女篮金牌。”对于日本队，他在一番分析后，点指赞扬：“日本姑娘全队毫不犹豫的在攻守两端尽力而为，让basketball继续beautiful。日本女队只以15分见负于美国，真的是输得不难看，我们还是给予掌声赞誉，这是日本女篮在奥运的第一个奖牌，也是亚洲女篮之光。”

谢谢您，曾华贵教练，新加坡篮坛的耆宿。篮球真的美，居家看奥运，停摆的世界不停摆，日子安好。