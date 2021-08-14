“忽略‘内心无事’的重要性…”

星云大师说：分享故事：有一位居士，带了一位华侨去见智者，居士向智者介绍说：“华侨是富豪，您如果能帮忙他、度他，以后他都会支持您要为寺庙做的事。”

智者却仅闭着眼平淡地说：“我没有要作什么。”；原来，智者是在没有要作什么的心境中，做了许多度众生的事，因为他觉得度众生是自然而然的，所以他认为，自己没有做什么。

曾经有别人看智者每天被许多信徒包围着问问题，就很感慨地对智者说：“您实在度了好多众生。”智者只有平静地答说：“我每天吃饱闲着没事。”

这位智者就是广钦老和尚（台湾著名的佛教出家众）。如果以我们常人有为的眼光来看，他应该又忙又累的，但因为他的心没有挂碍执着，所以只觉得“吃饱闲着没事”。

皮箱

一般人的问题是，光是看到人群心就烦，一是紧张担忧就觉得累得不得了，这是心有挂碍就会观察不清楚。如果观察不清，事情反而都办不好。

仔细想想，我们在挂碍一些什么？从小挂念父母喜不喜欢自己；挂念朋友是否真情义交往；经营生意挂念能否赚钱？有病时挂念生死痛苦；老年时挂念无人奉养，许多人的一生，就在“心有挂碍”中悄悄的过去。难怪有人说，浮生就像心中压着石头，压得人喘不过气来。

如何才能超脱这些折磨呢？就是要“心无挂碍，内心无事”。所谓“心中有事天地小，心中无事一床宽”，我们对世间的荣华富贵，要把它当成是一个皮箱：用的时候，你把它提起，不用的时候，你把它放下。当提起的时候我们不提起，当放下的时候我们不放下，自然就不会好过。

我执

当然，一般人都很难做到像智者那样，完全心无挂碍的程度，因为一般人苦于“我执”，凡是起心动念都有主观的立场，既有立场就不容易把心门敞开。但我们都可以经常学习菩萨精神，慈悲着眼，以智慧作指导，就能凡事多为他人的立场设身处地，谅解他人、协助他人，而少为自我的得失作考量，则虽不能心无挂碍，至少也能心情愉悦了。