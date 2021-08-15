“人间所以使我们恋栈，是因为有慈悲…”

星云大师说：分享故事：一名母亲询问智者，她的儿子被人失手打至重伤命危，应该怎么做？智者答：“我或许会说您不愿意听的，然而，事已发生，现在再做任何举动也无法改变您儿子的结果。您或许可以转换心态，为那个失手伤人的母亲着想，她的心情一定和您一样痛苦！她的心里除了万分愧疚之外，还要承受自己的孩子造成别人孩子伤重的悲痛。只要您一念慈悲，或许就可以放他一条生路。”

这名母亲后来接受了智者的建议，她告诉法官：“我不恨对方，我希望法庭在公平审判的同时，也能考虑肇事者当时的精神状况，也让他能有重生的机会。”后来，这名母亲还出钱帮助肇事者的父母，令对方非常感激。后来伤者还是因伤重逝世，而肇事者决定改过自新；痛失爱子的母亲，也救了一个濒临破裂的家庭。

心肠

慈悲之心是万物所以生生不息的泉源，一个家庭如果缺乏慈悲，纵然再豪华舒适也形同冰窖；一个服务机关如果没有慈悲，即使待遇再优厚，也难留住人心。亲人彼此没有慈悲心，形同陌路，谁也不愿经常往来。许多人家中供奉大慈大悲的观世音菩萨，就是希望把慈悲带入家庭。

科技文明发达的时代，网络上真假难分的言论，大家垂手可得的各种内容，有的还是让人毛骨悚然的信息，如何才能做到人际间的理想沟通交流？只有在生活中的大小事实践慈悲，人际关系才有可能和谐美好。

有一句话说得好：“宽恕是在荆棘丛中长出来的谷粒”，它让原本绝望的土地上又有了生命的迹象，这做起来当然不容易，但这也展现了人类的光辉。历史上，许多宗教的圣者，如佛陀宽恕十恶不赦的提婆达多，耶稣宽恕出卖自己的犹大；不是他们善恶不分、好坏不明，此乃圣者的心肠，让我们看出宽恕之美。

感召

世仇，祸延多代，皆因彼此没有宽恕的雅量；有了宽恕，才能化解仇恨，正如春阳融化霜雪，爱语消除疑忌，何等美好！浪子回头金不换，但也要看吾人对浪子忏悔的宽恕。我们的社会，光靠法律不能解决所有问题，唯有人们的心中能有慈悲，才能化解怨恨；光凭言行不能给与德化，有了宽恕，才能感召人心。

宽恕别人，只在一念之间，却能化戾气为祥和，如此美好的社会，实有待全民共同努力，有以致之！