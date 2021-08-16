“世间为何永无宁日？”

星云大师说：分享故事：契此从小常随父母到岳林寺（位于中国浙江省宁波市奉化区）拜佛，还与寺庙里的罗汉圣僧像称兄道弟，长大后他出家为僧。

契此在岳林寺出家后，常有些令人觉得奇怪的举动，最特别的就是他无论走到哪里，都带着一个大布袋，当有人问他的法号时，他就用偈语作答：“我有一布袋，虚空无挂碍；展开遍十方，入时观自在。”从此，他便被称为“布袋和尚”。

他那只布袋叫人好奇，所有的用具，不管是水瓶瓦钵、还是破衣裳、烂草鞋，统统贮于袋中。布袋和尚平时还捡拾人丢弃的废物置入袋内，人们讥笑其布袋是垃圾袋，他笑答以偈：“有时备无时，无用变有用”。

他的形貌很有特征，大肚子，身体矮胖。后梁贞明三年（公元917年），契此端坐在岳林寺的一块盘石上，口中念了一个偈：弥勒真弥勒，分身千百亿。时时示世人，世人皆不识。说完微微一笑泊然而逝。契此圆寂后，人们才忽然明白他就是弥勒佛的化身。

于是，许多寺院在塑弥勒佛时，便按他的形象塑造。这幅对联：“大肚能容，容天下难容之事；笑口常开，笑天下可笑之人”，就是他真实的写照。

是非

分享另一首布袋和尚的偈：“是非憎爱世间多，仔细思量奈我何？若能了此心头事，自然证得六波罗”；世间上最多的就是憎爱是非，是非可说朝朝有，显示人不但喜欢说是非，也喜欢听是非，更喜欢传是非。而人的爱憎心，又特别强烈，对于喜爱的就心生贪爱，不爱的就起瞋恨，甚至“爱之欲其生，恶之欲其死”，所以世间才会永无宁日。

其实，我们换个角度想，仔细思量奈我何？是非怎么样？憎爱又怎么样？这些一时的情绪都会过去，如果我们能够进一步深思，就能将是非憎爱统统抛到一旁。

调和

日常生活里，待人处世时，我们不要轻易被人家的闲话所动摇，不要随便为一点名利所左右，更不需要为感情爱憎而在意，不妨以“犹如木人看花鸟，何妨万物假围绕”的心情来看待。不论世间如何变化，我就是不为外境而动心。

而说到“若能了此心头事，自然证得六波罗”，我们与人相处，不必太过斤斤计较，把心量放宽，很多事不计较，就能随缘、随他、随心、随遇，人我之间就容易调和。将心头的是非爱憎都了却，就能证悟六波罗蜜（布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若），圆满自己。

大肚弥勒，寓神奇于平淡，示美好于丑拙，显庄严于诙谐，现慈悲于揶喻，代表了宽容、和善、智慧、幽默和快乐的精神，也蕴含了我们对美好未来的期待。