后来我古狗了“Low Season”简中字幕版本重温一遍，发现片中有鬼出没的情节都被剪掉了，包括所有提及女主角有阴阳眼的对白，起初不疑有他，反正我真正想看的是片中的泰北山景和马力欧。这部泰国电影让我重拾我对泰北山景和马力欧的爱，直至看到片尾时才猛然醒悟，不禁骇笑，甚至不知道能不能说“真是见鬼了”，还有什么比一部见不到鬼的鬼片更恐怖？好端端的一部喜剧片，竟然变成一部恐怖片。这个不语怪力乱神的国家啊，如果不是一则鬼话，那么就是一则笑话。

那么，中译片名《见鬼的恋爱季节》是不是应该改成《见不到鬼的恋爱季节》？但见不见到鬼恰恰就是这个爱情故事的关键所在，片尾女主角不就是因为旧爱假装接受她有阴阳眼还建议她去看心理医生才下决心从这段无法接受本来的她的爱情中出走，重返泰北和马力欧再续前缘，马力欧才是和她一起跋山涉水，一起担惊受怕，一起打牙涮嘴，一起共享亘古的星空和无常的晚霞，知道她常见鬼但又怕鬼，特地给她手工制作了护身符的那个人。

这部电影集泰国片浪漫恐怖搞笑等等常见元素于126分钟，以至于你不知道该把它归类为爱情片还是恐怖片，但有什么关系，我看得很开心。或许因为取材真人真事，电影对白特别生猛活泼，生激活到一个地步，连马力欧整个都小清新起来，甚至比他出道的《暹罗之爱》还要清新，但又更加迷人，毕竟十几年来眉宇之间多了几分故事。即便某些段落显得有点拖泥带水，但有马力欧的支撑，粉丝永远不会嫌闷。譬如男女主角在森林里走失了的那段，她边啃青香蕉边盯着不远处一串成熟了的香蕉嘀嘀咕咕，他安慰她的那一堆蠢话，比空洞的山盟海誓还要动人。

片中不少高空鸟瞰泰北山区的远镜头，那种绿色浓密得像森林重重心事，我边看边在回忆中重温我每一趟泰北之旅，以及途中的艳遇和单恋，或许就是因为这些只有我自己知晓的惊艳和缺憾，所以这部泰国小品让我看得分外投入但又分外恍惚。我对男女主角落脚的民宿Doolaylay Homestay有些向往，电影配乐起了一定推波助澜作用，如果音乐也有气味，泰国独立音乐人Kiankai Lae Wanich那几首歌就是泥土或者青草，让我想和喜欢的人一起躺在他柔软的歌声上仰望星空，睡一个觉，做一个梦。