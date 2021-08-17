点智慧：不排斥弱势者

“人人平等共尊…”

星云大师说：分享新闻：有些身心有缺陷或有自闭症的人士，要回到社区融入社会，或者回到正规学校上课时，却遭到一些人的排斥。这些人认为，为什么要和“不太正常”的人一起生活？他们担心受到伤害，甚至还有的，觉得租房给这些人士，会造成该区的房价下跌。

发生这样的事是很悲哀的。一些公众的排斥或恐惧，大概都来自对疾病的无知，以及理解不足，所以急着把别人排拒在正常社会之外，这不是一个包容性社会，应该发生的事。

其实，要减少社区排斥患者或弱势者，需要更多的沟通与文宣，这是政府、团体和媒体的责任，应适时降低大众的恐惧感和误解。

平等

人人会说平等，但真正的平等，我们做得到吗？平等就要共尊，各种族之间要平等相处，尤其要能以大尊重小、以多尊重少、以強尊重弱、以有尊重无、以上尊重下；唯有在平等的观念之下，人人平等共尊，社会才会进步。

我们的社会比起过去开放许多，可还有很多人对于各种疾病还是缺乏了解，而且心理上的排斥和恐惧却有增无减。像一些知识，只要我们能去理解就不会害怕；就如精神病患，发病时就送他们到医院治疗，如果平常服药控制得好，他们也能正常生活在社区里。而一般公众的排斥和害怕，解决之道只能通过沟通和宣导，来解除疑虑，但这也需要公众愿意踏出第一步，以体谅心尝试去彼此理解，这才是解决之道。

接纳

我们愿意在生活中修行，就要着重在內心的净化；我们要明白世界不平等的根本，源于人们內在的无明我执，由于贪染心的占有，人与人之间冲突不止。我们得从心中去实现人心的和平，从实践正信信仰中的慈悲、尊重、和平的教义，才能完成世界的真正和平。

落实到生活，对生病的人，我们就要生起慈悲心，因为不知何时，我们自己也可能成为病人。如果我们希望当自己是病人时，别人也能接纳我们，今天就要张开双手接纳别人，这就是将心比心。

关于同体平等的认知，很多人须要用很长的时间去体会，但只要我们愿意献出一点慈悲心，我们就已经走出了第一步。