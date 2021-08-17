有过疑问，断舍离是否就是丢丢丢东西。山下英子回答，房间凌乱令人头大，可是空无一物也很无趣。

有些地方，不是目的地，路途中经过却深深记得。

那次穿越广漠内陆的火车旅程，停在一个小站，四周荒凉旷野，列车只停一小时必要补给，乘客只能下车伸伸腿，车厢广播提醒别离开月台太远，错过上车自己保重。简陋站台及补给设施之外，周围没有太多什么，热气却满满，那时正是中午，据说有47摄氏度。还好湿度低，空气没有重压感；还好只停留一小时，从空调车厢下来，热气尚未渗透进身体，又上了车。那气温，是自己旅游经历中可圈可点的。站在大片野地的一个点上，那空间视野气温，见识了荒原。

另一次从一个城镇去另一城镇，中途停靠小地方，有一座小教堂，很小很小的教堂，里面只有十多个座位，讲台够站一人，后面石头墙壁开个长方形大窗口。想象坐在听众位上向前看，讲道者背后就是一方随阳光云彩变幻的蓝天绿地。空间一丁点，窗子却把外头广阔世界带进来。

出外旅游，景点历史风俗文化之外，接住空间抛给你的感觉也是享受。

山下英子的“断舍离”里，有一点大家说的不多，空间对人的影响。她说，任何都是空间，喝水杯子是空间，内心是空间，居住环境也是。空间里如果有东西阻塞，不顺畅，就会出现问题。

明末清初李渔的《闲情偶记》有类似说法：“凡食一物而凝滞胸膛，不能克化者，即是病根，急宜消导。”所说空间是我们的肠胃。凝滞指粘滞、停留不动、聚结。食物堵在消化系统里当然不是好事，得尽快消散疏导。

李渔接着说：“世间只有瞑眩之药，岂有瞑眩之食乎？喜食之物，必无是患，强半皆所恶也。故性恶之物即当少食，不食更宜。”意思是，药有让人糊涂眩晕，哪有食物让人糊涂眩晕。爱吃的东西不会给你麻烦，不喜欢的吃下去自然不舒服。那些生性厌恶的东西尽量少吃，不吃更好。或许古代人少饮食过剩，所以说爱吃就吃。现代人不吃不喜欢的东西之外，爱吃的也不能暴食。现代观点，他的喜食，可以解释成合适自己口味，合适自己健康的食物。

这是不是吻合山下英子所说，杯子里有水，喝了解渴，如果杯口封住，水倒不出来，喝不到水，和杯子的关系就恶化。水顺畅倒出，喝了解渴，杯子和喝水者的关系就变好。

看过一些房屋改造的视频节目，大数据就不断给我推送，有日本、中国、英国、澳大利亚等等，似乎有追上饮食节目的气势。英国有“Grand Design”，自己建房子的构想及过程，其中不少磨难，财力毅力少其一者都不行。日本的《之前 ／之后》几乎每星期都看，老房子，有上百年的，有几十年的，居住环境完全跟不少时代，最近的一集就有一栋百年老屋，没有浴室，女主人上班前必须先上公共澡堂，老母亲还在时得每周两次推脚踏车送母亲上澡堂。她从来不敢邀请同事来家里玩，怕被笑话。可以想象，屋子改造完毕，她和姐妹的感动落泪，40多年终于有了自家浴室。

老房子当年建起，肯定符合以前的生活需求，有些明显是那时代体面的建筑。几十年过去，生活方式不同了，好多新的生活机能是过去没有的，比如卫浴、现代厨房、私人空间、工作空间等等，可是房子的规划没有改变，而且长久住下来，累积很多旧物，空间非常局促。节目开始总会先拍一段他们住老房子的不便与尴尬，比如厕所在主体建筑之外，下雨天必须打伞。比如浴室更衣室紧挨着窄小厨房，煮饭时候有人要洗澡换衣就很尴尬忐忑。还有老屋普遍的采光不良，白天都生活在阴暗里。另一方面，老房子却也沉淀着先辈留下的情感遗产，改建创造新生活机能新居住空间的同时，如何保留一些过去的怀念。

有过疑问，断舍离是否就是丢丢丢东西。山下英子回答，房间凌乱令人头大，可是空无一物也很无趣。杂乱压迫和枯燥无趣一样都不适合居住。问自己，“适合我的东西是什么？”不合适，不需要的可以舍去，创造出“余裕”。杯子的水倒出来之后就有多余空间装入其他饮料。她说：“空间的余裕，时间的余裕，人际关系的余裕，是滋养生活的美。”

“喜食之物，必无是患”。生活无法一成不变，需要不断改造，那就应该朝更合适自己的方向去创造。

人烟稀少的荒原，广阔余裕，给人舒畅。那个讲台后面的窗子是一幅大自然彩笔画，光影颜色不停增添减少，让人神游。