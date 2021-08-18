“在社媒里，造作贪嗔痴…”

星云大师说：分享信息：社交媒体如面簿和微博打破了人与人之间在生活上所保持的距离，一大部分原本维持在自己身心范围的受、想、行、识造作，自由地通过社媒对外表达。

然而，许多人却通过匿名方式发表意见，以为自己屏蔽在手机和电脑之外，肆无忌惮地对一些人事物进行恶毒诋毁，而完全没有考虑到受害人的身心感受，非常缺德。

还有人则通过WhatsApp音频传播的便利，肆意散播谣言，尤其疫情期间，还恶意地指出到某商场或某地就需要隔离60天等等；虽说谣言止于智者，但谣言一发可传百人千人，对一些当事人所造成的打击，非笔墨所能形容！

真语

动乱的产生，以语言为先锋，人惹祸害，也以语言最为厉害。所以《尚书》（中国最古老的皇室文集）载：“语言不合义理，正好招致羞辱。”《诗经》（中国最早的诗歌总集）亦载：“白珪之玷，尚可磨也，斯言之玷，不可为也。齿颊一动，千驷莫追。”意思是，一块白玉有了缺损，还可以磨得平齐，但是语言失当，就无法补救了，好比一千匹快马，再也追不回来已经说出去的话。

因此我们说话，要学习佛陀说“真语、实语、如语、不诳语、不异语”，这是第一真实之语，也是善语之德。

这些看似古老的劝诫，完全能在现代社会中用得上，现在一些人以为躲在键盘背后就可以对别人谩骂，殊不知恶口造恶业，终究还是躲不过因果审判！

习惯

古圣先贤的一句话，之所以能流传千古，为世人所引用称颂，就是因他们的话像珍珠白玉般清净，蕴涵的智慧有别于一般自私、分别、谬妄的语言，能为人心带来启发；一句美言，能使一时跌入无明深渊的烦恼人如饮醍醐，获得“听君一席话，胜读十年书”的欢喜。

好言好语，如同莲花散播的淡淡花香，清新而持久，令人心生欢喜，即使有满腔的怒气，也随之消融。心中常存善念，常怀感恩的心，彷如口吐莲花，芳香四溢，听者犹如沉浸在花香中，舒畅无比。

佛教经典中提到，毕陵伽婆蹉（佛陀弟子）有心想要说好话，却一再口出恶言，可见说好话需在日常生活中酝酿、养成。老子也说：“美言可以市尊，美行可以加人。”一句良善的话可以感化人向上向善，我们能改掉恶口骂人的习惯，常以柔软语安慰劝勉他人，相信所言必能让人接受和信服，也能贏得愛戴。