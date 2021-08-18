一切的美好都可能随时逝去，同样的一切的糟糕也可能随时扭转。好的时候要有所警惕，不好的时候也无须放弃。

上周六8月14日，恰逢农历七月初七，七夕静悄悄地并没在岛上泛起任何的涟漪。我们抬头也见不着银河，牛郎织女的鹊桥就算搭起了，又散去了，这一年一度本该感人肺腑的重逢戏码，终究与我们无关。

然就在这本该特别实则普通不过的日子里，倒发生了两件事，一件是家中的大事，一件是国家的喜事。

先说说家中大事吧！自从8月10日岛国恢复堂食，我每日清晨必定如常到咖啡店或熟食中心报到，来杯咖啡，翻阅早报。周六一早，我点的传统早餐刚上桌，面包才咬了一口手机就亮起来电显示。电话那头家姐气急败坏，慌张地嚷着：小弟，快回来！老妈跌倒敲到头，流很多血！

老人家跌倒可不是闹着玩。今年1月母亲在老家也摔了一跤，磕伤了额头，淤青了一大块。不想大半年后又在新家跌伤。来不及多想，抓起了钱包及报纸，早餐几乎完全没碰就立马赶回家。一进门只见母亲无力坐在床边，家姐倚在身后用毛巾按压她的后脑勺，地上散落沾血的纸巾。我赶忙问道：老妈，头会晕吗？会不会想吐？能不能走动？

母亲摆着手回说没事，头也不会太痛。我往母亲脑后一探，满头的银发都染成枣红，隐约可见头皮裂开一道口子。不作耽搁，搀扶母亲下楼，驱车前往家庭诊所。

所幸一切不至于太糟，状况也并没失控。除了流了不少鲜血，母亲大体上倒是无碍，神智清醒，行动自如。医生安抚说只是皮外伤，无需缝针，服药包扎即可。由于伤口周边都是头发，不方便敷上粘贴性的药布，医生改以纱布把母亲的头颅包裹得密密实实的，宛如给母亲戴上防水的游泳帽。回到家母亲本说着略感疲倦，不一会儿却又见她坐在摇椅上，慢条斯理地把青菜的叶梗拆分，准备午餐的菜肴。

想想内心还是不禁一颤，母亲跌伤时若非刚好是周末家中有人，能及时照料并打电话求助，不然情况或许将难以想象。这回有惊无险，可谓是不幸中之大幸。

巧的是，隔天一早在同样的咖啡店，点着同样的传统早餐，正翻阅着《早报星期天》，就看到本地大熊猫可能“有喜”的好消息。不想之后边喝咖啡边用手机上网，则在社交媒体上，看到了及时更新的报道，大熊猫嘉嘉不单是确定有喜，而且已在星期六顺利产下健康的熊猫崽！

这好消息来得格外突然，简直是8月份空降的国庆最佳贺礼。努力了七年之久，又刚好在农历七月初七诞下熊猫宝宝，一切是何等的凑巧。

一回到家按捺不住喜悦，将原本安排好写专栏的工作缓一缓，改而拿起画笔立即创作一幅小插画，分享熊猫宝宝到来的欢愉。从打底稿，勾描线条到水彩上色，一切速战速决，分享出去后无数网友都留言打趣说：也未免太快了吧？

东方的古老智慧有云：祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。简单归纳为四字成语：祸福相依。人生的一切都是环环相扣的。想着母亲周六跌伤的意外，若不是及时化险为夷，我隔天又怎可能有闲情外出享用传统早餐，轻松地翻阅报纸，有心情关注熊猫的消息，有灵感即兴创作熊猫的小插画？一切的美好都可能随时逝去，同样的一切的糟糕也可能随时扭转。好的时候要有所警惕，不好的时候也无须放弃。

七夕这一天果然还是特别的，母亲安然无恙让我们一家松了一口气，熊猫宝宝顺利降临让举国上下兴奋无比。