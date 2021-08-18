蔡欣盈：活久见的“披荆斩棘” 订户 来自 / 联合早报 文 / 蔡欣盈 发布 / 2021年8月18日 5:00 AM 张云龙（右起）、言承旭、赵文卓、李云迪和刘端端合唱《流星雨》。（互联网） 字体大小: 小 中 大 刚过的周末，脑中多次闪过“活久见”（活的时间久了，什么事都有可能见到）这个网络用语。这是我看中国大陆芒果TV推出的明星男团竞演真人秀《披荆斩棘的哥哥》的结论。《披》是《乘风破浪的姐姐》的男子版，上周四（12日）首播，参与的“哥哥”包括陈小春、黄贯中、赵文卓、言承旭、张智霖、梁汉文、谢天华、张晋、林志炫等，共33人。我之前对“姐姐”“哥哥”类节目无感，这回熟悉面孔多，比较愿意看一看。观看时心情复杂，有惊喜，有傻眼，有回忆，有笑料，有紧张感，确实有意思，娱乐指数高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 咖啡Talk 《披荆斩棘的哥哥》 蔡欣：《满江红》余韵 点智慧：前方有物