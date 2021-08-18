蔡欣盈：活久见的“披荆斩棘”

刚过的周末，脑中多次闪过“活久见”（活的时间久了，什么事都有可能见到）这个网络用语。这是我看中国大陆芒果TV推出的明星男团竞演真人秀《披荆斩棘的哥哥》的结论。

《披》是《乘风破浪的姐姐》的男子版，上周四（12日）首播，参与的“哥哥”包括陈小春、黄贯中、赵文卓、言承旭、张智霖、梁汉文、谢天华、张晋、林志炫等，共33人。我之前对“姐姐”“哥哥”类节目无感，这回熟悉面孔多，比较愿意看一看。观看时心情复杂，有惊喜，有傻眼，有回忆，有笑料，有紧张感，确实有意思，娱乐指数高。