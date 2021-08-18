蔡欣盈：活久见的“披荆斩棘”

订户

来自 / 联合早报

文 /
蔡欣盈

发布 / 2021年8月18日 5:00 AM

张云龙（右起）、言承旭、赵文卓、李云迪和刘端端合唱《流星雨》。（互联网）
张云龙（右起）、言承旭、赵文卓、李云迪和刘端端合唱《流星雨》。（互联网）

字体大小:

刚过的周末，脑中多次闪过“活久见”（活的时间久了，什么事都有可能见到）这个网络用语。这是我看中国大陆芒果TV推出的明星男团竞演真人秀《披荆斩棘的哥哥》的结论。

《披》是《乘风破浪的姐姐》的男子版，上周四（12日）首播，参与的“哥哥”包括陈小春、黄贯中、赵文卓、言承旭、张智霖、梁汉文、谢天华、张晋、林志炫等，共33人。我之前对“姐姐”“哥哥”类节目无感，这回熟悉面孔多，比较愿意看一看。观看时心情复杂，有惊喜，有傻眼，有回忆，有笑料，有紧张感，确实有意思，娱乐指数高。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

 