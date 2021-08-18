杨萌：为什么华文补习 是一些家庭的救命稻草 订户 来自 / 联合晚报 文 / 杨萌 发布 / 2021年8月18日 2:52 PM 学华语要从大量认字开始，识字率不到位就很难阅读和沟通。（档案照） 字体大小: 小 中 大 说到补习，新加坡家长的热衷程度应该不亚于中国家长。本地的补习风气之盛，从不少补习中心长期在租金不菲的购物中心顶层“来了不走”这一点就能看出。在好几个邻里大型商场，比如马林百列的百汇广场以及对面的办公大楼、诺维娜的联合广场，还有若干组屋区的二楼店屋，都可以看到补习中心的招牌。它们宛如一个小校园，从孩子报名那刻起，就会布置好一整个学期或者一整个学年的课表和要购买的资料，还会附送自家专属的书包和文件夹。课程要有什么调整，比如最近因为疫情的关系得时开时关，他们还会提前通知，如果要改成网课也会在发给家长的电邮和手机短信里附上Zoom链接和密码。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 晚餐时间 点智慧：前方有物 孙慧纹：慎防诈骗