“人遇误解休怨恨…”

星云大师说：分享故事：在一条崎岖、只能容纳一来一往车辆的山间小路上，半山腰突然一辆满载货物的大卡车驰驶而下，车上的司机看来凶神恶煞，这时山下来了一辆休旅车，载着准备上山踏青的游客，就在两车交会之际，突然，卡车司机探出头来大喊几声：“猪啊！猪啊！”顿时，休旅车上的每个人面面相觑，然后就觉得很生气，你一句我一句的说着司机：“真没水准！一见人就口出秽言，竟然骂人是猪！”、“对啊！真是不像话！他长得才像是某种动物。”众人怒气难消，怨气没有抚平。

过了几分钟，就在一个大迴转的弯路上，碰上了一群悠闲散步的山猪，20几只之多，根本不理会即将驶近的休旅车！一时间大家才明白，原来司机是好意提醒，前方有猪，要多注意，以免撞伤了牠们。他们这时才来后悔，刚才对司机的出言不逊，要找他道歉，已经来不及了。

害己

芸芸众生，性格各异。然而，被误解和冤枉，这是人生的家常便饭，一些事也道不清，说不明。然而，如果我们能在误解中做到理解，便是一种辽阔的心境。所谓“人遇误解休怨恨，物过严冬即回春”，被误解肯定是一种痛苦，可误解之后如果我们进行报复，那就是愚蠢，让充满怒火的心胸，延伸了怨恨。

许多人的失败，就是让情绪直接造作恶业，终究害人害己。而有素养的人会选择在误解中坚韧，在困境中振作。能以忍耐、冷静的心态应对误解，是为人处世智慧的表现。

反应

我们遭到别人的误解，想想实在冤枉，没有得罪伤害别人，为什么会被误解呢？当我们能这样想的时候，我们也要自问，自己待人处事时，是否也有在了解不足的情形下，就下评语？生活上是这样，在社交媒体上是否也是这样？我们是不是在某些时候，一句话说出口就觉得后悔，可是却已经收不回来？ 如果我们在乎被人误解，我们首先就不要把自己陷入“误解别人”的局面，在说出每句话，或在社交媒体留言时，先留意一下措辞，并也给别人留一分余地。

人的一生，影响自己最大的就是“反应”，我们的反应如果容易被情绪所牵扯，那么在生活上的方方面面，就很难解脱“被人误解，或者误解别人”的困局，那么，自己也将被各种烦恼缠绕。

能够做到不妄生“嗔”念，就是面对各种情境都不要计较太多，那也就不会平添怨气，烦恼自然就少了。