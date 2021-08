伦敦地铁入口总会设有布告栏,通知搭客各种地铁故障、维修及改道等信息。Oval站的布告栏最特别,每天都会写上一个金句(Thought of the Day)。17年前,客户服务部经理安东尼·詹托斯看到搭客们每天疲累的无表情,就想到用金句给他们提神,推出的第一句金句:A Journey of a Thousand Miles Begins With a Single Step,出自老子《道德经》的“千里之行,始于足下”。这做法果然奏效,日日看到金句,一些乘客甚至打破了每天行色匆匆的规律,停下脚步和工作人员聊聊天,甚至还有人专门来看看今日金句,一些受到启发的公司则在午餐聊天会议时,讨论金句的意涵等等。

