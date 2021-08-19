象是群体生活的动物，家庭成员关系亲密，领头的长辈死亡告别式通常持续三天，最后亲眷绕圈慢走，接下来它们就会依依不舍的离去。

开场这儿要作个题解。

象话，意即“与象有关的话”；也可以写成“象之物语”，以便中文程度比较困难的人容易理解，同时哈日的朋友也会感觉很好。

取象为题材早已念念酝酿中，上星期四突然灵感涌冒觉得非写不可，而那天竟然是世界大象日：8月12日。

说实在的，象是我落笔（更正一下，没有笔，是手指按键）的“宠物”。一个连兔子天竺鼠都养不起的人，遑论“拥有”一头大象。只要是大象，管它是非洲象亚洲象，凡是象属类的大型动物，甚至是已经灭绝了的远古猛犸我迷兴极浓。溯源血统猛犸是今日我们所能见到的象的堂兄弟，三年前的《老花眼》专栏我曾述其详。

地球上的象兄象弟们，感情反应上我最钟情非洲象种，心里认定了它们的形象体积最接近老祖宗；那双大耳朵特有吸引力，很有个性，雄厚而风度翩翩。

非洲象与我似乎宿缘匪浅。在仅有的一次保留区越野飞行中，我目击草原荒野上约有20头（隔空距离无法数清）一群大象，一头接一头极缓慢地绕圈子，秩序井然，像在进行操练，几乎像是受过军训。机师解说：注意看，它们正在向死去的亲属告别。你们很幸运，如果起飞时转去另一个方向就看不到了。

什么！这是象家族向死者作最后致敬仪式！小飞机控降到足够满足机上三个好奇人类，不用说我们都竭尽所能地睁大了眼睛：果然，哀伤进行的“众象亲”围绕着一象僵卧，一步，又一步。我几乎可以感受到地面上那股生死永别的气息。

机师也随着象群的脚步飞绕三回，小小的机舱本来氧气就不足，突然受震慑的情绪更使我呼吸困难。机师也是经验老到的生态观察员，据他解说，象是群体生活的动物，族群观念很强，家庭成员关系亲密，死亡告别式（特别是领头的长辈）通常持续三天，等到亲眷一一接受事实，才出现绕圈慢走的最后一步，接下来它们就会依依不舍的离去。

其实我读过更详细的有关记述：家族中的象开始会急叫，哀号，推动尸体，甚至合力要把死者抬起让它站立，有的会找来食物塞进死者口中，摩擦尸体试看有没有反应，直到全体意识到它真的死了。

然而，书面上的百闻始终不如一见，现场直击真是可遇不可求，至今每每忆及我仍无法真正形容那个感受。不像悲伤，更多的毋宁是一种荣幸吧。

同是在非洲，我还与大象有过近距离接触。象是母系社会，一般象群的头领会是母象，奇怪的是当时我的脚踏入一片有点软的湿泥里，不远有一队大象，首领象直直的朝着我走过来，像一座移动的山岭。为什么说奇怪？因为那头逼近的大象不仅仅是高得令人颤抖，它有一对粗厚的长牙！

就是说，我竟然“百年一遇”地撞上一家是例外地由公象领头。它不停地举长鼻甩耳朵，打量半蹲着在努力拔出鞋子的我。我记得同组的探险队友们安全躲好，压低声音叫我放掉那该死的鞋子拔脚逃命；但不记得自己是不是害怕，肯定是吓傻了。

更“超奇怪”的是，那摇头晃耳的大朋友就在顶多5-6米距离举高鼻子，放下，又举起一半，摇摇头转身稳稳走了。

同行的野生保留地专业枪手后来告诉我，那一刻已经准备射击，象却掉头而去。而面对“非洲五大”全都必须一弹毙命，否则不能吃这行饭。

我在《非洲太阳下》其中一章《大象与我》描述过这场奇异邂逅。因此我深觉与象极有一丝无可言传的灵犀相通。也因此我确定自己是一个不要命的女人。电光石火之间，生与死“何足道哉”！

那一次在泰北的象演艺场，有一头婴儿象对我撒娇。

母象表演去了，象伕把香蕉草料放在地上哄宝宝。我走过柱栏，它伸长有短刺毛的小黑鼻子，跺脚摇头嘤嘤呜呜的叫。我摸摸小象鼻，拍拍它的面颊走开了。它呜哇急叫的像个小孩。可惜象太大个子，没法抱它。

作为濒危物种，象实在太讨人喜爱了。正当全球人类深陷世纪病毒，大火洪灾在欧、亚洲肆虐，造成生灵涂炭的政变和恐袭，一触即发的军事戾气弥漫，黎民百姓小人物的你我看似逃无可逃了……而云南出来一家子大象悠游，带来欢乐无边，超国界种族宗教的追踪，万众欢腾，动用了几吨几吨的新鲜粮食，几百几百的车辆人员，专家，科技设备，空前创新的“剧情”，环球收视破亿，终告喜剧收场，这是百分百大制作的动作片，效果是老少咸宜，普天同庆！

吾等人类万物之灵，哪有大象可爱呢？

（传自墨尔本）