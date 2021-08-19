越来越常遇到的事：好久不见的朋友见到阿伯，讲没两三句便问：“你妈妈好吗”，甚至有一见到我劈头就问的。很多时候，我的回应可以是反问对方：“你妈妈好吗”，并特别强调个“你”字。

最近因小毛病去看几乎已成“老友“的家庭医生，正是如此。他一见到我，礼貌地说了句“How are you? ”就问“How is your mother? ”；我回答“She is fine.”即抛出“How is your mother? ”。果然，这一问引得他进入倾诉状态：“她情况越来越糟”“常语无伦次”“有暴力倾向”“晚上行为古怪”，良久才为我看病。

家庭医生的母亲已经90多岁，与家母一样患有失智症。兴许总是他耐心聆听病人述说病情，难得有人愿意听他讲其母亲病状，每当我问起时总是关不住话盒子。

家母目前的情况没那么严重，但也已进入失智中期。我喜用“入对隔间”和“入错隔间”来形容其状况。当“入对隔间”时她的言行举止全无异状，旁人甚至不知她乃失智；但当“入错隔间”时则晨昏颠倒，无端发怒，本会做的拼图不会做，胡乱说话却又自以为是……心力交瘁时我也很想向人讲这些事。

为何多数问“你妈妈好吗”而不是“你爸爸好吗”倒是耐人寻味。答案其实简单：爸爸们早于妈妈们离世。这与我国统计数字中女性寿命较男性长的发现是吻合的。朋友中这类其老伴先其而去的母亲们多数80多岁，或90多岁，偏多患失智症。

开始时有些不惯别人一劈头便问“你妈妈好吗”，仿佛“我”不存在似的。但转念一想这其实正常：见到其人活生生地出现在面前，当然是“别来无恙”，不就可以马上问候其母？后来，这样的“单刀直入”我也差点做出。事缘疫情前在某个一年一度的聚会上，遇到每回总和我谈其失智母亲的女士，居然一见她我就想问“你妈妈好吗”，幸好记起从前自身感受及时改为“你近来忙些什么”。谁料对方回答：“不就是照顾我妈妈！她最近……”哈，话题还是离不开其母。

朋友间相互的问候令堂，很容易就变成相互的倾诉，然后是相互的勉励。“加油”“加油”后，各人回到各自的岗位，继续看护亲爱的、年迈的妈妈。