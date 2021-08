越来越常遇到的事:好久不见的朋友见到阿伯,讲没两三句便问:“你妈妈好吗”,甚至有一见到我劈头就问的。很多时候,我的回应可以是反问对方:“你妈妈好吗”,并特别强调个“你”字。

最近因小毛病去看几乎已成“老友“的家庭医生,正是如此。他一见到我,礼貌地说了句“How are you? ”就问“How is your mother? ”;我回答“She is fine.”即抛出“How is your mother? ”。果然,这一问引得他进入倾诉状态:“她情况越来越糟”“常语无伦次”“有暴力倾向”“晚上行为古怪”,良久才为我看病。

家庭医生的母亲已经90多岁,与家母一样患有失智症。兴许总是他耐心聆听病人述说病情,难得有人愿意听他讲其母亲病状,每当我问起时总是关不住话盒子。

家母目前的情况没那么严重,但也已进入失智中期。我喜用“入对隔间”和“入错隔间”来形容其状况。当“入对隔间”时她的言行举止全无异状,旁人甚至不知她乃失智;但当“入错隔间”时则晨昏颠倒,无端发怒,本会做的拼图不会做,胡乱说话却又自以为是……心力交瘁时我也很想向人讲这些事。

为何多数问“你妈妈好吗”而不是“你爸爸好吗”倒是耐人寻味。答案其实简单:爸爸们早于妈妈们离世。这与我国统计数字中女性寿命较男性长的发现是吻合的。朋友中这类其老伴先其而去的母亲们多数80多岁,或90多岁,偏多患失智症。

开始时有些不惯别人一劈头便问“你妈妈好吗”,仿佛“我”不存在似的。但转念一想这其实正常:见到其人活生生地出现在面前,当然是“别来无恙”,不就可以马上问候其母?后来,这样的“单刀直入”我也差点做出。事缘疫情前在某个一年一度的聚会上,遇到每回总和我谈其失智母亲的女士,居然一见她我就想问“你妈妈好吗”,幸好记起从前自身感受及时改为“你近来忙些什么”。谁料对方回答:“不就是照顾我妈妈!她最近……”哈,话题还是离不开其母。

朋友间相互的问候令堂,很容易就变成相互的倾诉,然后是相互的勉励。“加油”“加油”后,各人回到各自的岗位,继续看护亲爱的、年迈的妈妈。