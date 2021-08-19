蔡欣：《满江红》余韵

词学大家夏承焘和宝岛狂人李敖皆认为岳武穆的《满江红》乃伪作。其实首先提出此观点的是著名学者余嘉锡。他认为“岳飞的儿子岳霖和孙子岳珂，不遗余力地搜求岳飞遗稿，但在他俩所编的《岳王家集》中，却没有收录这首《满江红》，31年后重刊此书时，仍未收入该词，岂不怪哉？”（按《满江红》词是于岳飞去世400年后，才在明代中叶突然“冒”出来的。）之后夏承焘为文表示同意余嘉锡说，并进一步提出“驾长车，踏破贺兰山缺”这个“地理上的疑点”，至于李敖的“打金兵怎么会打到西北去”，也只能说是“附和”夏承焘的观点罢了。

总之有关《满江红》真伪之说从此论争不断。和余、夏二位学者持相反观点（即认为《满江红》并非伪作）的，最著名是专治宋史的词学家邓广铭，他有《岳飞的〈满江红〉词不是伪作》一文。

某非学者，对此学术论争当然不配置喙——但我倾向于夏、余二者之说。况且，我实在不喜欢“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”那样“野蛮而凶残”的描写。这似乎有点流于直觉和“感情喜恶”，而做学问是不能感情用事的。

偶然间读了香港画家兼专栏作家王亭之的随笔《韩世忠未舞倚天剑》，却找到一点间接和《满江红》真伪相关的“资料”。

王亭之引《全宋词》（也载于《说岳全传》）中据说是韩世忠的一阕词，并根据词里头“长剑倚天氛雾外”一句，曰“韩世忠究竟未舞过这把倚天剑”，判断此词乃《说岳全传》作者钱彩的伪托。有趣的是《全宋词》里头这阕韩世忠的词也是《满江红》。同样是南宋抗金名将，同样允文允武，也同样创作《满江红》（南宋将帅都特爱《满江红》词牌？）——更何况又同样被视为伪词！

幸好这阕“韩世忠的”《满江红》读起来心里比较“舒服”，因为其中并没有“笑谈渴饮匈奴血”那种“茹毛饮血”的恐怖镜头。词的下半阕倒有“鸾舆步老辽阳月”的意象。这就对了！辽阳在东北，正是金国的老巢。如果此词真是《说岳全传》的作者所伪托，那么至少“伪”得高明：钱彩的地理知识是及格的。

诗词也有另一种“张冠李戴”的现象。最著名是《生查子·元夕》这阕词，或曰北宋词人秦观所作，或曰南宋才女朱淑贞所作（这一种“版本”最流行），而真正的作者是北宋的欧阳修。

《满江红》也好，《生查子·元夕》也好，即便“来历不明”或属张冠李戴，到底只是一阕词。最严重是将整部书“送给”另一人。像明代陆绍珩的《醉古堂剑扫》，其作者有个时候不知怎么“化身”为陈继儒（即陈眉公），书名也被易为《小窗幽记》。好一个可怜的落第书生陆绍珩；好一只“幸运”的“云中鹤”（清代戏曲家蒋士铨讥陈眉公是“翩然一只云中鹤，飞去飞来宰相衙”）。