“世间事的差别，都是自我分别所呈现的…”

星云大师说：分享故事：有这么一句词：“莫听穿林打叶，何妨吟啸且徐行；竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”这首词出自《定风波》，是北宋苏轼写于被贬黄州的第三年。他虽少年得志，一生政治命运却极其坎坷，在没有任何实质性错误的情况下，两度被贬，多次外放，是当朝唯一被流放异域的官员，按宋朝律法，这个贬罚程度仅次于砍头。

但他受佛家“平常心是道”的影响，在屡次的挫折面前懂得面对、始终泰然。他不仅不逃避现实，还享受挫折随之而来的逆境，把生活过得很有滋味：躬耕农舍，品味美食，吟诗作画，游山玩水，非常快活！

意志

没有百折不挠的意志，难以应对人生中的种种磨难。生活修行也好，成就人生也罢，我们始终都要从困境里挣脱出来。我们并不一定总是能做成大事，也不一定总能成为翘楚，但是我们有两只可以跋山涉水的脚，有一双可以抓住树枝的手。行路虽难，但只要相信自己的毅力、有决心，明白因缘和合的道理，我们一定能看到风雨后的晴天。

懂得尊重因缘的人，他的生活一定会更美好。因为他知道世间的因缘是无常的，怎么还会忍心去破坏它，让无常提早到来呢？所以“依止因缘”之余，更要懂得“无有坚实”的道理，一切都是因缘生、因缘灭，因缘有生有灭，我们所处的逆境，又怎么可能长久呢？

形象

世间万物没有绝对的好坏，差别都是自我分别所呈现的。面对外境应有自己的主张，不可随意为之牵动，受到扰攘。尤其要积极地肯定自己，怀着“一住寒山万事休，更无杂念挂心头”的决心，那么尽管环境如何转变，尽管人家骂我、唾我、污我，也能不受束缚。

人生当中遇到的人和事，都是“有为法”。比方说，金钱赚了会花，感情来了又去，衣服穿了会旧，好好坏坏，无有定数。生活在“有为法”里，我们感觉到不真实、不究竟，心就常常随之起伏，不得安宁。

一旦懂得“有为法”不究竟，便能找到自己的“无为法”：树立自己的形象，不被外境随便动摇，表现自己的慈悲和道德，将自己的为人与种种设想地仔细，那我们还有什么不能安？