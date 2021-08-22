“一个人可以影响很多人，这是循环的…”

星云大师说：分享故事：小镇上有间小庵堂，只是在街道上开了一个小小的门。里面只有两位年纪挺大的法师。他们就在庵堂门口放上一个很大盛开水的壶，多少年了，就一直放着。开水壶很干净，因为两位法师会天天清洗。而开水壶的旁边有法师写的一张字条，上面写着“免费开水，欢迎饮用”几个字。

开水壶旁边则放着两个搪瓷缸，年头和开水壶一样久远，过路行人如果渴了可自行取水。两位法师每天清晨也都会放上满满一缸开水。而每个过路的人，在喝完水之后，都会自觉的到旁边的水龙头上去把搪瓷缸洗干净，所以，大家喝水的时候都不用洗搪瓷缸，因为前一个人已经洗过了。

同天

生活上大小事，只要我们关心别人，待人好一点，那么在个人而言，我们学会了慈悲，而在人与人之间，人家对我好，我待别人更好，形成一个善的循环。

有一句偈：“山川异域，日月同天；寄诸佛子，共结来缘”，这是鉴真和尚在七十多岁的暮年，自知归乡无望，写下的遗偈。前二句“山川异域，日月同天”，意思是他的故乡在中国，而今越过重洋来到日本，虽人在异乡，但太阳和月亮仍然同在一个天地里。不管在那一个国度，他还是同在一个天下里弘法。

“寄诸佛子，共结来缘”，希望所有人彼此不要对立，要互相帮助；不要纠纷，要互相和谐；不要傲慢，要尊重包容。大家和平互助，共同再结来生缘分，将善种子播洒于世间。

大家如果都能互爱互助，就算在极细微处也能想到别人，如帮助人过马路，在熟食中心归还托盘等，我们的社会才能变得更加美好。

循环

其实，我们能想到别人，也等于给自己方便。可是，有很多人只看到现实、眼前的利益，只想到自己一时的方便，没想到应先给别人方便，虽然这个方便可能只是举手之劳。

例如一个人为图方便，把垃圾随便乱丢在一张椅子上，第二个人来了，看到那堆垃圾，心想反正已经有垃圾了，干脆再多倒一点上去，第三、四个人也同样那么做。等到第一个人再回来，那个地方已变成垃圾堆，不是原先干净而可以坐下休息的地方了。可如果第一个人一开始就想到别人的方便，顺手就把垃圾丢掉，那么，情况很可能就完全改变过来。

一个人可以影响很多人，这是循环的。帮助别人，让他人得到方便，同时自己也获得心灵的安宁，这是大我的表现，也是我们能改善人与人之间关系的最好做法。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。