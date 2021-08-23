“是欢喜月和孝亲月的观念…”

星云大师说：今天农历七月十五，是道教的中元节，佛教则称为盂兰盆节，而在华人社会，民间也普遍俗称为鬼节。农历七月是个善美的月份，佛门有句话说：“日日是好日，月月是好月”，在七月发心供僧，修诸福德，慎终追远，感念亲恩，这些不都是很美好吗？甚至国际佛光会也提倡七月是“孝道月”、“慈悲月”，为何要丑化七月，为了无稽之谈，让自己活得鬼影憧憧？

禁忌

民间因鬼月而有的禁忌，比如不搬家、不住院和不结婚等，台湾甚至还发生过，因为避忌七月，有妇人拒绝住院，结果肠子坏死。禁忌这种事是“信者就信、不信者偏不信”。相信禁忌的人，认为禁忌的由来一定有其道理的，结果一有什么状况，就绘声绘影，煞有其事。当然，如果这名妇女也相信在这个时候到医院医治其实比禁忌来得重要，那么，她或许就能保住性命。

世界上任何一个民族，都有其传统信仰，也普遍相信祖先和上天是保护的神，魔鬼是伤害人的神灵，所谓“敬鬼神而远之”，对于自己看不到却常听到的事，抱着宁可信其有不可信其无的态度，但相信却不必过度迷信，也不必去指责别人的信仰。重点还在于，我们要相信因果，明白“善有善报、恶有恶报”的道理，凡事不要让“神鬼说”牵着鼻子走，那么，不管是在农历七月或是平时，也能自得心安。

报恩

农历七月，我们可如何看待？四点参考：

僧伽自恣月：僧众在每年四月到七月雨季时期结夏安居，专心修持观照身心，清净身口意三业，这是养深积厚、自我沉潜修行的时期。 发心功德月：经上云：“僧如大地，能长养一切善法功德。”出家众仰仗修行，进德修业；在家信众以供僧功德，福慧增长。 报恩孝道月：《盂兰盆经》记载，目犍连尊者为了救度母亲脱离饿鬼之苦，经佛陀教示，在僧自恣日设斋供僧，以此功德回施母亲，脱离三途之苦，始有盂兰盆会。因此每年七月，寺院循例举行盂兰盆会，以追思父母及历代宗亲，令现世者增福延寿，往生者超生净土。 生亡普度月：“普度”，即普施饿鬼诸种饮食。佛经记载，阿难尊者一夜在静处思维，焰口恶鬼来告诉阿难，三日后即将命终，堕饿鬼道。阿难大为惊怖，赶忙到佛陀座前祈求救度，佛陀教示，若能布施饮食予恒河沙数饿鬼等，非但不落此道，而且能延年益寿，遇事吉祥。因此，在七月普度历代祖先的同时，扩而普施有情，为其说法、受戒，不再造业受苦，生亡两利，成就菩提。

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