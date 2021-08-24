“一些人喜欢把鬼弄到自己的心中…”

星云大师说：分享故事：有个人叫宋定伯夜晚赶路时，在荒野中不巧遇见了鬼，他壮起胆子问道：“你是谁呀？怎么走路一蹦一跳的？”对方回答：“我是鬼啊！咦！你又是谁呀？”宋定伯一听，今天活见鬼了，如果坦白告诉对方自己是人，会不会遭遇不测？一个转念，骗一下说自己也是鬼。而对方听说宋定伯要去京城，还要求作伴。

一人一鬼走着走着，觉得疲倦，鬼提议说，不如轮流背着走，既可赶路，又可休息。结果鬼先背宋定伯，却发现他很重啊！宋定伯听鬼一问，赶忙撒个谎说：“因为我是个刚死的鬼，所以比较重！”

时间一长，宋定伯心中暗想：今天走霉运，碰见了鬼，总要想个法子摆脱才好，于是装出谦虚求教的样子，说：“老兄，我刚死不久，对于鬼的情形都不大明了，你经验多，请告诉我，我们鬼道的众生最害怕什么？”

鬼很诚意地回答：“鬼最害怕人类的唾沫，万一有人对我们吐痰，我们就一点办法也没有了。”这时天色快要破晓，眼看着也快到京城，宋定伯趁着鬼没注意时，往鬼的身上吐了一口浓浓的痰沫，只见鬼痛苦地扭着身子在地上翻滚，滚着滚着，鬼不见了，变成了一头驯服的小山羊。宋定伯于是把这头羊牵入城里，卖了一千钱。

可怕

世间上最可怕的是什么？有人说是鬼，也有人说是人。因为鬼可避而远之，而人有时在暗中算计别人，防不胜防。佛教并不主张崇拜鬼，但承认有鬼的存在，认为鬼也是六道众生之一，像《地藏经》中就提到有诸多鬼王听闻佛陀说法。然而如同老虎狮子生活于山林之中，鱼虾生存于海里，鬼也有鬼的世界，彼此是河水不犯井水的；六道各有道，所以，人不会轻易就遇见鬼，或鬼随便就来侵犯人，所谓“阴阳相隔，各有其道”。

净土

然而，许多人的问题是，喜欢把鬼弄到自己的心中、生活里，所谓“疑心生暗鬼”，搞得自己和家庭都不得安宁，最后还请来所谓的法师超荐来自阴间的鬼，殊不知人间的鬼才更需要度化。实在说，人鬼殊途，真正的鬼并不会妨碍人，重要的是把自己心中的鬼去除，不要让贪、瞋、痴、慢、疑的鬼，来干扰我们清净身心。

一个人心中有鬼，行为不会坦荡，做事不会光明磊落，人格不会高尚，人际关系也不会和谐。因此，人不必怕鬼，自己也不要做鬼；每个人都要有抓鬼的本领。每个人若能以善心善行降伏心中恶鬼习气，就能转鬼性为佛性，化凡心为佛心，如此一来，我们的人间就是人间净土了。

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