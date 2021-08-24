四周围黑漆漆一片，伸手不见五指，远处有一把声音划破沉寂的空气，呼叫我的名字“健强”。这把声音很清晰，却又有点阴森，让我犹豫该不该回答，因为那时已接近午夜，而我是身在坟场内。

农历七月初一的前一晚，我和同事两人去了蔡厝港华人坟场，采访公众到坟场祭拜“好兄弟”，迎接“鬼门开”的习俗。我们还在坟场内做起面簿直播，这是我近期经历最有趣的采访工作。

话说坟场内的网络不太稳定，我东走西走寻找网络信号时，不知不觉走得有点远了，四周一个人都没有，那里也没有路灯，真的很黑很暗。

突然不知从哪儿传来一声“健强”，有人在呼唤我的名字。

发糕该不该拿回家？

我第一反应觉得是同事在叫我，正想开口回答时，突然有个念头闪过脑海：“如果不是同事在叫我的话，怎么办？”

这念头让我毛骨悚然，也让我想起读中学时，每次去露营，学长总爱吓唬我们，说在森林里听到有人叫自己的名字，千万不可回答，因为那是好兄弟要把我们带走。

我从来不相信这种迷信说法，但身在坟场的这一刻，却不自觉想起此事，向来自诩胆子大，什么都不怕的我，最终还是没有回答叫我名字的人。

结束工作后，悄悄问同事刚才可有在坟场高声叫我，他说有，我不禁在心里偷笑，一切都是自己想太多。

这次的坟场之行还有一个小插曲，那就是在直播过程中，现场有一名大姐祭拜完后，拿了个发糕给我，让我拿回家摆在厨房最高的地方。

她说：“这样会让你全年发发发！”

然而，我拿发糕的行为让直播的观众看到了，引起大家热烈讨论，好几个人都提醒我不要接受这个发糕。

“祭拜好兄弟的祭品不可以带回家！”

“别人的祭品绝对碰不得！”

看着大家的留言，我拿着发糕的手开始瑟瑟发抖，似乎我把这发糕拿回家，明天就会发生什么可怕的事，但这是别人好意相赠的，我又已经收下，实在是进退两难。

最后，我还是决定把发糕带回家放在冰箱上，我认为只要带着敬畏的心看待这习俗，其实也不必有那么多害怕和禁忌。

华人文化独特的一部分

对年轻一辈来说，在路旁祭拜好兄弟、对祭品的各种禁忌，或许都是没有根据的迷信之举，但这习俗经过千年沉淀与传承后，早已是华人文化中不可或缺，且独特的一部分。

最重要的是我们有没有去了解这文化背后的含义，中元节是追怀先人的节日，七月半祭祖体现的是华人注重的孝道，对好兄弟的祭拜也让人们对未知的世界抱着敬畏之心。

不过这个月走在路上时要小心，千万别踩到路边的祭品和香烛，要不然的话，据老人家说，好兄弟可能会跟着你回家哦。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）