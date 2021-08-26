“邻里关系好，可互为依靠…”

星云大师说：分享故事：明朝时，山东济阳有个叫董笃行的人，在京城做官。一天，他接到家里母亲的来信。信中说家里正在盖房子，因为一堵墙和邻居起冲突，想借他的权力解决这件事。

董笃行看完立刻回了信。信上说：“彼此相让才能结成好邻居，我们就让出两尺给邻居又能怎样呢？”董母读了后，觉得儿子说得有道理，就在盖房子的时候主动让出了几尺。邻居见董家这样做也很感动，于是也效仿董家的做法。两家的房子盖成后，中间空出了一条胡同，这就是著名的“仁义胡同”。

近邻

有句话说：“邻里好，赛金宝”，意思是邻里关系很重要，即远亲不如近邻。邻里关系好，可互为助手、互为依靠，对各家的生活、学习、工作都有益处。 可是，如果邻里关系处理不当，不仅会影响街坊邻里的安定，而且还会败坏社会风气。邻里守望重在“和、敬、帮”三字，如果出现矛盾，可主动相让，那不是输人一等就丢了脸，而是宽厚的胸怀和高尚的情操。

试想想，两家人挨得那么近，一有争执没人退让就形成“狭路相逢”，那不管单一事件是谁对谁错，双方一结怨，今后就是关系紧张不再沟通，那么未来

还不是容易产生矛盾，闹个鸡犬不宁？

大家能作为邻居，也是一种难得的因缘，双方都可试着礼让、谦让，设身处地为对方着想；同时，我们个人也要严以律己，尊重彼此的文化和习俗，不要做出让对方感到不舒服的事，只有这样，邻里方能和睦相处。

释放

邻里之间，彼此见面，一句“你好”、“你早”，甚至点个头、问个讯，都是做人应有的基本礼仪，都能给人一个心意上的尊重，都是人际之间不可少的交流。

我们做人，胸襟宽大，待人厚道，条条都是大路；心量狭小，对人刻薄，处处都是荆棘。邻里也因为日常见面频密，彼此都知道生活小习惯，如果一方有些不欢喜就不饶人，那很容易树敌。

能做到容忍、不要太计较，其实也是释放自己，所谓“人我相助，处处天堂；邻里相敬，处处净土。天堂在我家中，净土在我心中”，我们总不会希望天天在家里都像是打仗一样，随时准备和邻居开骂，这样的生活，也只能徒增负面情绪。