罗妙婷：紧急或非紧急？

如果你在回家路上，看见一名阿叔貌似醉倒在地，是该上前帮忙，还是该让他继续睡呢？

我不久前就遇到这样的情况。我下班回家时，看见一名年约六旬的阿叔侧躺在地上，双脚在两张石椅之间，好像原本是坐着的，不知怎么地倒在地上了。

周边无人，我放缓脚步，想用这十几步的时间来做个快速评估，看是否要继续走回家，还是停下来帮忙。

地板没有血迹，应该没有受伤。腹部上下在动，仍有呼吸。桌上没有酒瓶，难道不是喝醉？桌上有一袋东西，难道他嗑药？

是不是该叫救护车？

凑上前仔细一看，阿叔的口罩已经拉到下巴，嘴巴不时像在品尝美食般“咀嚼空气”，好像睡得很香甜。

判定他应该没有生命危险，心想：“应该没事。还是不要多管闲事，反正等下会有其他人来帮他。”

怎料，抬头一看，周围虽有人经过，但他们似乎都跟我“心有灵犀”，放缓脚步看了阿叔两眼，接着头也不回地快步离开。于是，原本已打算不理会的我又转身回来，蹲在阿叔旁边，一直喊“安哥，你还好吗？”

阿叔毫无回应，蹲在一旁的我又不知道该不该碰他，毕竟现在是“非常时期”，虽然已经打了疫苗，还是会害怕染疫。

就在我不知该如何是好时，一名年轻男子走上前，用福建话大声地唤着阿叔，并把耳朵靠得很近，试图听看阿叔是否有回应。

男子突然转过头来对我说：“是不是该叫救护车？”

这时，我突然想起民防部队常说，若不是紧急情况，没有生命危险，就别打995，那我该打什么号码呢？

实话说，我无法判定那是有生命危险与否，所以选择打了非紧急热线通知警察，让警察来决定该如何处理。

休班警员来帮忙

这时，一位大哥上前，似乎非常熟练，先是移动阿叔的身体，让阿叔的头枕在他的一只手上，然后掏出阿叔裤袋内的手机和钱包放在石椅上，再打开石桌上的药包查看药物。

我当下有点傻眼，双眼直勾勾地盯着这位大哥，心想“这算是破坏证据吗？”“不知道阿叔的情况就随意移动他的身体，这样对吗？”“我应该上前阻止吗？”

大哥忙完一阵，才解释自己是休班警员，问我叫救护车了没？

警察随后抵达，接手处理，我留下个人资料和联络号码后就离开了。

这事件让我发现，身为记者，我每天关注紧急事件，但其实当我碰到上述这类事件时，根本不知道该如何处理，甚至是该向谁求助。

问了几个朋友，他们的回应都是一样的，“对方都已经没反应了，叫又叫不醒，你又知道不是紧急状况？当然是叫救护车，让救护人员去做判断啊！”

是的，我不该自己认为这是个非紧急情况。