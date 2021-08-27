点智慧：怎么看自己？

“真正的残疾，不是外在的身根不全…”

星云大师说：分享故事：牧师的女儿，天生是一位脑性痲痹患者，且无法言语。她却靠着无比毅力，拿到艺术博士，并到处现身说法帮助他人。一次，她应邀到一个场合演“写”，会后发问时，学生当众问：“妳从小就长这个样子，请问你怎么看自己？妳都没有怨恨吗？”

只见她回过头，用粉笔在黑板上吃力地写下了“我怎么看自己？”这几个大字。她笑着再回头看了看大家后，又转过身继续写着：一、我好可爱！二、我的腿很长很美！三、爸爸妈妈这么爱我！四、我会画画！我会写稿！五、我还有只可爱的猫！

忽然，教室内一片鸦雀无声，没有人敢讲话。她又回过头来静静地看着大家，再回过头去在黑板上写下了她结论：“我只看我所有的，不看我所没有的。”

众人安静几秒后，全场响起如雷掌声。这个乐观的脑性痲痹患者是谁？她就是美国南加州大学艺术博士黄美廉女士。

何怨

古之残疾者，尽管未曾享有人为的便利，然而他们透过自身努力，所写下的隽永事迹，至今仍深深地令后人感动鼓舞。例如罗斯福在39岁那年，因罹患小儿麻痹而大死一番，在休养期中，彻底改掉过去骄傲自负的作风。数年后复出政坛，以谦沖温和的态度，不仅问鼎纽约州州长，后来又在总统宝座上连任达四次之多，在美国史上无有出其右者。

大发明家爱迪生，不怨恨那个将他耳朵揪聋的人，反而感谢耳聋使他省下与别人闲聊的时间，专心做自己的实验。这些“怎么看自己”的真实故事，都能给人启示：伟人之所以成为伟人，是因为他们知道真正的残疾，不是外在的身根不全，而是心里没有慈悲、包容；真正的缺陷，也不是环境的困顿蹇厄，而是自己丧失信心、勇气，所以他们能逆来顺受，化腐朽为神奇，纵使面对残缺的生命，也能刻画成美丽的诗篇。那些肢体俱全的人，在这些真人真事的面前，还能有何怨？

本质

小毛虫自惭形秽，用尽全身的力量，奋身挣破蛹茧，变成一只蝴蝶，才能自在飞舞，享受绚烂的阳光。广义的来说，残缺是生命的本质，也是世间的实相。我们应该了解残缺，欣赏残缺，进而运用残缺，转化残缺，最后我们将会发现一个真理：“残缺就是美”。 残缺具有沉潜之美，可以激起人类久藏胸怀的恻隐之心，若能善加阐扬，整个世界定能趋于祥和。

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