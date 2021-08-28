点智慧：我们要什么样的生活？

“平常一样窗前月，才有梅花便不同…”

星云大师说：分享故事：青年问智者：“生活带给我太多困惑，有人说我是天才，也有人骂我是笨蛋，您觉得我是怎么样的人？”智者反问青年：“你是如何看待自己的呢？你又要什么样的生活？”

智者没等青年回应就继续说：“譬如一斤米，在饼家眼里是烧饼，在酒商眼中是酒，在乞丐那里，那就是救命的一顿饭。可你要记得，米还是那米。”青年说：“您的意思是，我的生活，就应该由自己去主宰，别人怎么说，不必理会？”智者说：“别人的意见，如果你一直放在心上，那你还会是你吗？你的生活还会是你的生活吗？”青年听完后，高兴的点点头。

信仰

生活中应有哪些指标？三点参考：

世间生活有物质，也要有信仰：穿衣、吃饭等，这些行、住、坐、卧都是世间的生活。人光有物质的生活是不够的，动物也一样要吃住睡。人之所以异于禽兽，因为人有理性来提升自己的生活层次，如：有艺术的生活、精神的生活，乃至于感情、读书之外，更要有信仰的生活。信仰的生活是结合了物质生活、艺术生活和精神生活的中道生活。人有了信仰的生活之后，虽然和平常一样穿衣、吃饭、睡觉，但其中则另有一番味道，对世间的一切遭遇，也会有另一番境界，正所谓是“平常一样窗前月，才有梅花便不同”。 心外的生活，也要有心内的生活：大家追求荣华富贵，追求人我关系等，这一切是心外的生活，心有所得就欢喜，心有所失就忧愁，患得患失。大家能过有宗教信仰的生活，就是心内的生活。世人追求声色之娱，外物一变化就失去快乐。心内的生活是什么呢？追求心内的世界更宽、更广、更大，让幸福快乐都在我们的心里。 群居的生活，也要有独处的生活：我们离不开父母、兄弟姐妹、长官、部属等，但是如果我们光在熙攘的群居生活中，则也不容易看到自我的真如善性。因此，我们也要有静静的、独处的生活。学习让自己独处，可以静静地打坐，偶尔也可以冥思、观想，人应计划一生中有多少时间要为自己充实、有多少时间为人服务。

空无

人生要追求的太多，但追求无止境。如果我们能学习以“空无”来看待生活，境界也将不一样。空无的生活是有也好、无也好，并不是一切都不要，而是在空无中拥有一切。鸟叫、花开、山河、大地、太阳，岂不都是我的吗？没人要的东西都是我的，有人要的东西，我也能包容给与。我虽然没有，但是一切都是我的。大家不要在物质上挂念，要忧道不忧贫。

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