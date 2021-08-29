“所谓见面三分情…”

星云大师说：不管公路、铁路也好，都是多少人用血汗，甚至牺牲生命换来了大家的行路方便。有了陆上的路，人行、车行都很方便。只是开路的辛苦，工程的艰巨，很少人会去想到。自古以来，世界各地多少开路英雄，在丛山峻岭打通山路；多少筑路工人，在深山僻壤铺设铁轨。

路，是给人走的，从甲地到乙地，需要有路。愚公为什么要移山？为了要把山东、山西的路打通；世界上的科学家，争相兴建海上的大桥，为的也是要有通路过去。常见消防队无法及时救火，因为没有通路；也曾见过有人在河边着急，因为河水滔滔，没有路过去。所以，路，对吾人非常重要。

能够看到有的地方开启了新的道路或者地铁，缩短了地方和地方之间的距离，为人们带来方便，这是非常值得祝贺的事。

·开示：

世间上千奇百样的道路，四通八达，像蜘蛛网一样，错综复杂，千差万别，万别千差，但是只要有“指标”，我们就不会走错路。在地铁站，我们要找对方向，须要“指标”，而人生道路上，我们的“指标”就是好德行。

·心路

我们的路在哪里呢？就在“正路”，而不是旁门左道。经上有句话说：“顺行正道，勿随邪业，行住卧安，世世无患”，有的人不断的辛勤奋发，为了走人生平坦的道路；有的人投机取巧，于是走上不归路；更有人心术不正，无品无德，终于走上暗无天日的漫漫长路。

经商的人，要取财有道；做官的人，要勤政爱民；信仰宗教的，要正知正见。这些都是正路，千万不能走上邪路。凡事正派，给人欢喜，给人利益，才能成功，但这也要回归到我们的“心路”，每一件事都有心路历程，每一件事都需要多少心力所成。心里的道路，有的是走向佛菩萨的善道，有的不自觉的嫉妒邪恶，那就是通往地狱的道路。所以，如何在各条道路面前把持正念，是我们须接受挑战并坚持不懈地战胜它的“心路”。

·感恩

但许多人在人生道路上，总想到自己这个欠缺，那个没有，能全部拥有该多好！其实，感恩是最大的富贵，感恩别人待我好，感恩政府能积极建设，让我们的交通四通八达、带动经济和人流，乃至道路两旁的树木花草，能让大家乘凉，美化世间，不是该感谢吗？凡此种种都能感恩、赞美，就是美好的人生。

人类最原始的交通工具就是“两条腿”，可发展到科学发达的今天，已经有各种各样的交通工具，缩短人与人之间的距离。只是，科技再发达，人心的来往交通，让人们彼此多交流，所谓“見面三分情”的情谊是不变的，唯有持续沟通，我们才能更加了解彼此，减少误会的发生。

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