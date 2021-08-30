“无才之人若严以律己，也不失为一种德行…”

星云大师说：分享故事：佛陀在舍卫城看到一匹温驯的马，随着调马师的指挥而动作。佛陀赞道，这是上等的良马。调马师得意地说着良马的特性，佛陀专注的听，不时点点头。傍晚，佛陀问比丘们，你们可知道良马有什么特性？比丘们转不过来，佛陀今天怎么忽然谈起马的特性？

佛陀就为他们解惑：“世间良马有八种德行成就，随人所欲。哪八种德行呢？良马的品种，是第一德；体性温良，不惊恐人，是第二德；不择饮食，是第三德；厌恶不净，择地而卧，是第四德；听从马师，是第五德；安于驾乘，能尽其力，是第六德；识得正路，不走非路，是第七德；纵然老病，仍然勉力驾乘，不厌不倦，是第八德。”

佛陀接着说：“弟子们！世间的贤人也具有八德：一、不触犯国家法律，维护伦理道德；二、不令人苦恼恐怖，处处给人欢喜；三、常存平等心对待他人；四、厌离身口意恶业、不善法以及种种烦恼；五、不文过饰非，闻法即能断恶；六、认真用心学习，谨慎求解；七、行为举止光明磊落，不做见不得人的事情，以及八、去除怠惰懒散，以勤劳精进为生活原则。”

赞美

在生活中，我们所要留意的八德：

一、口德：批评人的话，一对一的说，要顾及别人的自尊。能积口德是福。

二、掌德：赞美别人，学会鼓掌：不懂鼓掌的人，人生太狭隘。

三、面德：任何时候，给对方一个体面的台阶；看破别说破，大家都留有余地。

四、信任德：生性多疑的人不可能有真朋友，我们在与别人交往时要真心对待。

五、礼节德：有礼走遍天下，无理没人理会，我们处事待人要记得一个“礼”字。

六、谦让德：切忌锋芒毕露，放下身段，为人应低调。

七、理解德：理解，就是给人方便；理解一般人不能理解的事，换位思考，替别人着想。

八、尊重德：把别人的自尊放在第一位，能给弱者应有的尊重更可贵。

根本

德行的教育，胜过钱财。德行是考验一个人的根本。如果德不配位，必有灾殃！而心太大，无德匹配，也难免在自欺欺人。如果我们为人处事心太急，一切以名利为先，而无德随身，必然自误。我们能堂堂正正做人，本本分分做事，这比起昧着良心去坑、蒙、拐、骗、偷，来得强多了。