Tilda Swinton(迪蒂诗韵顿)有份合作的两部电影,Apichatpong Weerasethakul(阿皮查蓬)的“Memoria”(《记忆》)和Wes Anderson(韦斯·安德森)的“The French Dispatch”(《法兰西快报》),双双入围今年康城影展。有记者好奇她如何看待这两个电影作者,两者在风格上南辕北辙?整个访谈我最喜欢这一句话:“我对演得好并不是那么感兴趣……我只是喜欢演。”(I'm not really that interested in playing things well... I just like playing)韦斯·安德森无疑也是奇才,非常趣怪,充满了娱乐性,但看他的电影,常常叫我视听上喘不过气来。我更喜欢可以让人安静呼吸的电影,这也是为什么我会偏爱阿皮查蓬,也对他的新作充满了好奇和期待。

