Tilda Swinton（迪蒂诗韵顿）有份合作的两部电影，Apichatpong Weerasethakul（阿皮查蓬）的“Memoria”（《记忆》）和Wes Anderson（韦斯·安德森）的“The French Dispatch”（《法兰西快报》），双双入围今年康城影展。有记者好奇她如何看待这两个电影作者，两者在风格上南辕北辙？整个访谈我最喜欢这一句话：“我对演得好并不是那么感兴趣……我只是喜欢演。”（I'm not really that interested in playing things well... I just like playing）韦斯·安德森无疑也是奇才，非常趣怪，充满了娱乐性，但看他的电影，常常叫我视听上喘不过气来。我更喜欢可以让人安静呼吸的电影，这也是为什么我会偏爱阿皮查蓬，也对他的新作充满了好奇和期待。
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