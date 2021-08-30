“大风起，把头摇一摇，风停了，又挺直腰……”

七月时，歌台起，艺人唱，台下舞，欢乐颂，尽兴而归……但过去两年，冠病把七月歌台打击得遍体鳞伤。

今七月，路边暗，台绝迹，网上看，直播唱，意犹未尽……虽如今冠病依旧在，但歌台屹立不倒，绝处逢生。

如果有人问我，歌台是一种怎样的存在，我此刻会告诉他，就像刘文正那首《小草》一样，“大雨来，弯着背，让雨浇；雨停了，抬起头，站直脚……”

没法打倒歌台艺人的韧性

记得去年七月，那是歌台第一年面对疫情冲击，艺人个个怨声载道，不知道下一步怎么是好。

那时跟“宝贝姐妹”中的姐姐“大宝”聊起，她称自己很彷徨，甚至焦虑，指本身不是一个很有安全感的人，所以平日规划事情时都会多想两三步，而疫情把她规划的未来几步都打没了。

像“温宝”组合的谢温与李宝恩，那时马来西亚实施行管令，两人不能来新加坡接歌唱工作，宝恩去年过了七月还诞下一子，谢温为了一家三口的温饱，自己摸索上网直播唱歌，跌跌撞撞。

就连“广东歌王”曾咏恒，去年5月朋友为刚冠病痊愈的他找来一份清洁工，他也放下身段，做了两天短工挣钱。

更有不少歌台艺人，直播演唱被压价，直播带货被压酬劳，行情不好，个个受累。

今年七月初一的前一晚，歌台艺人按照习俗，大家聚集在友诺士地铁站前的空地，出席星马艺人歌台中元会拜拜活动；看着以往数个篮球场大小的场地，因冠病措施而缩小到剩下半个羽球场的祭拜区，仿佛也宣告着以往热闹活力的歌台，在疫情下落寞萎缩，不复从前，心中万分感慨。

但冠病能打击经济和行情，绝对没法打倒歌台艺人的韧性。草根的他们拥有不服输、不怕输、坚毅不屈和顽强的斗志，因为他们“不怕风，不怕雨，立志要长高……”

跌倒了就自己爬起来

就像“大宝”当初没有坐以待毙，跑去学美容转换跑道，如今不仅有了美容事业，每周还在直播平台唱歌赚钱；甚至积极运动，学习均衡饮食，跻身歌台“辣妈”一族。

而谢温和李宝恩如今每周四天在面簿开唱，在线直播观看人数逾2000人，他们成立粉丝家族，用心经营网络演唱事业。

“歌台一姐”刘玲玲就曾说过，歌台艺人为了生活要靠自己顶天立地，所以身段没那么高，跌倒了就自己爬起来。

“小草，实在是，并不小。”

（作者为华文媒体集团新闻中心采访组助理主任）