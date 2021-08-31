“不能事亲，焉能成神成佛？”

星云大师说：分享故事：年轻人家里穷，他和母亲生活在一起。年轻人每天虚心拜神，但对母亲的劳苦，却很不以为然，因为他不屑于琐碎劳动。年轻人听人说远方山里有仙人能赐予幸福，便前去请教。仙人却告诉年轻人，为你光脚开门的人，就是你在寻找的神啊！

年轻人开始征途，寻找那光脚为自己开门的神。可一月一月过去了，就是没有肯为他光脚开门的人，许多时候，年轻人还被忍误以为是乞丐撵出门。年轻人开始无比想念自己的家，几年不见，不知母亲怎样了？一天年轻人终于决定回家，回到家，他喊了一声：“娘！”谁知，门便马上开了，原来母亲这些日子以来，一直都在门口等候！母亲没有一声抱怨地说：“我的儿啊，你终于回来了，娘好想念你！”年轻人低头进门，看到母亲一双赤脚，热泪盈眶。

年轻人一心寻找的神，其实就是自己的母亲，就在自己的身边。他终于明白一个道理：不能事亲，焉能成神成佛？

融和

家，不是一个人的；家，是全家人共有的，居家之道要共同遵守，共同经营一个美满的家。有的家庭，男主人经常在外应酬，甚至把客人带回家中，影响家居生活，经常如此，家庭必然出现问题。

家，有大家庭、小家庭，现在的家庭多数是小家庭，过去三代同堂、五代同屋的家庭已经少有了。有的人有家却不喜欢回家，有的人找不到家，无家可归。有的人认为家中人多好做事，这是有合群的性格；有的人嫌人多耗费大，所以人各有性。

华人的齐家之道，家齐而后国治。家，要从家中的每个分子都能喜欢别人，家才会融和，才有欢笑。

家训

居家之道还要敦亲睦邻，爱家要爱屋及乌，你爱了家，就要把与家有关的环境、邻居、社区建设，都要关心。居家要简洁明了，外国人居家都很简单，不像华人家中经常堆积如仓库。家居要整齐、清洁、美观、朴素，也不要太迷信地理风水，只要通风、向阳，尤其能与邻居友好，守望相助，才是重要。

过去讲究“积善之家庆有余”，能带动家人行善，就算是日行小善，也值得提倡。我们也应该经营“书香之家”，能有书香的概念，我们就能建设优良家庭。 优良的家庭一般都有特殊的家训，例如《朱子家训》成为华人一般家庭的模范。再如岳武穆的母亲“教忠教孝”，以忠孝教育子女；孟子之母，所谓“孟母三迁”，也是为了让家中的子弟不受环境污染。

一般家庭的分子，能以家训为荣，并以日常的所行所为相呼应，也就能成为社会之中坚、国家之栋梁了。