看来简单的小学语文辅助课本，仔细“阅读”它，背后原来收藏着那时代文化风气的影子。

资源回收箱旁一堆旧物，一本《口琴圆舞曲选》，犹豫好一阵子。如果捡回去，之前处理完家里不少书籍的战果又将被蚕食。这是口琴曲简谱，用得上吗？年少吹过口琴，若干若干年了，现在只剩下拿口琴开玩笑，说生活真过不下去的话尚有一技，可去地铁站外吹琴卖艺。几十年的旧书，完全没有皱页没有涂写，干干净净，品相完好，1958年香港出版，封面设计及内容版式看得出原是中国的书。书名页有个熟悉名字，约翰·施特劳斯曲，石人望编曲。以前吹口琴的大多听过口琴家石人望的大名。目录上的《蓝色多瑙河》《南方的玫瑰》《春之声》等等，以前没本事吹，以后地铁站外大概也不会用上这些曲子。

最后我还是把书带走，虽用不上，旧书领略观赏还是有意思的。封面枣红色，左右上三边版框围着舞台面幕的图案，有垂折的那种布幕，中间大吊灯点着十多只蜡烛，灯下仿宋体字书名方方正正。书页发黄，封面颜色沉下去了，更加唤出过去的年代。

我还有一本更旧的《儿歌一百首》，民国36年（1947年）出版。封面注明“三年级，国语科”，书中没有曲谱，文字不像是歌词，看似课文。例如有一篇：“斜阳，斜阳，你把我的影儿拉得这么长！我走它也走，踩它它不响。分明是我的影儿，怎么不像我的模样。”另一篇：“肚里饿，心里慌，想吃韭菜炒猪肠。猪肠还在猪肚里，韭菜还在韭菜场。”

经过查索，这系列“新小学文库”是上海商务印书馆出版，系列里有《猫的生活》《有趣的日记》《儿童笑话集》《有趣的动物问题》《有趣的天象问题》等，看来是小学语文的课外读物。主编之一朱经农是民国时期著名教育家，参与创办上海光华大学（今日的华东师范大学），后来任校长，他曾担任上海商务印书馆总经理。负责编“动物问题”和“天象问题”的周建人是鲁迅的弟弟，著名生物学家。

这本看来简单的小学语文辅助课本，仔细“阅读”它，背后原来收藏着那时代文化风气的影子。民国时期不少学术大家和作家都参与小学课本的编写，例如早期开明书局出版的《开明幼童国语读本》《开明儿童国语读本》和《开明少年国语读本》，就由叶圣陶编写，丰子恺插图。

顺这线索摸下去，才知道我的《儿童世界》也是当时重要的儿童读物，是中国第一本以少年儿童为读者对象的期刊，1922年1月创刊，前期主编是作家郑振铎。我的是1935年的，比《儿歌一百首》早，却更摩登，封面彩色印刷，内页有手绘或黑白照片插图，其中一册内容有欧洲名画欣赏、实用文随笔、儿童作品、童话故事，还有谈“读书的工具与技能”的“谈话”栏目，以漫画形式介绍养蚕的“图画故事”，现代感十足。

五四运动后成立的的文学研究会，主要成员茅盾、郑振铎、叶圣陶、冰心、周作人等，曾发起“儿童文学运动”，后来郑振铎主编《儿童世界》，创刊初期，文学研究会成员积极响应投稿，叶圣陶早期的童话作品，包括著名的《稻草人》，大多在《儿童世界》发表。

1935年6月的那一期，封底是商务印书馆的广告，推销的是增订版《王云五小辞典》。广告词写道：“本书原应小学生之需要，按照四角号码顺序编辑，但中学以上学生及一般人以其检查迅速，取材简要，解释明确，携带便利而购用本书者，为数亦颇不少。”

“四角号码”是个历史名词，就算经过那时代的，用“四角号码”查过字典的人，恐怕也忘了这件事。我对四角号码还有印象，因为朋友送过一本《四角号码新词典》。说是新词典，送过来时已是带有珍藏旧书的身份。1920年代王云五有感于以部首查汉子很不方便，从电报得到灵感，发明四角号码。方正汉字有四个角，不同笔画以数字代表，组成四个数字的代码。从新词典里找几个例子，“速”3530，“地”4411，“咯”6706，“气”8010。词典里以数字顺序排列，检字时先根据字形找出四个号码，再到词典里查找。如何找出号码，胡适编了口诀：“一横二垂三点捺，点下带横变零头；叉四插五方块六，七角八八小是九。”

词典前页破损，看不出是哪年出版，扉页残留一个“庄”字和日期“3/10/63”，还有一个“赠”字，就不知道“庄”是赠书者还是受赠者。

送词典送书在1960年代或许是风气，手上有一本《简易四角号码检字法》，香港艺文出版社出版，没标明出版年份。扉页留有赠言：“小林留存：下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。——平敬赠。1966年11月16日”。谁是小林谁是平？一本检字法的书为什么会与政治标语挂钩？查一下年份，中国的文化大革命是1966年中展开，或许之间有关联。

旧书饱含了内容之外的许多信息，需要仔细阅读。