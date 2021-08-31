纽瑞耶夫是矛盾的，一方面他是个乡下野孩子，出生在西伯利亚伊尔库茨克附近的村庄。成年后，他性格暴躁，言行粗鲁。但另一方面，他又具有极高的文学艺术修养，喜欢阅读陀思妥耶夫斯基和普希金的作品；他对绘画艺术也颇热爱，在圣彼得堡期间，除了练习舞蹈，也常去冬宫（艾尔米塔什博物馆）欣赏名画，他的传记电影《白乌鸦》有一场拍他第一次到巴黎演出（也就是叛逃那次），如饥似渴去卢浮宫看《梅杜萨之筏》。他跳舞时，乐感和节奏丝丝入扣，无可挑剔，这得益于古典音乐对他的长期熏陶。他有一任情人华莱士·波兹，喜欢摇滚乐，霸道的纽瑞耶夫不许他在家播放摇滚乐，华莱士挺机灵的，说服了纽瑞耶夫和他去听了一次摇滚乐，也许现场的气氛感动了纽瑞耶夫，他对摇滚乐稍稍有了改观，所谓“稍稍”改观，就是他允许华莱士在家听摇滚乐了，前提是：“我不在家的时候。”纽瑞耶夫是个彻头彻尾的古典乐迷，非常固执。到了生命的最后几年，他实在跳不动了，有意改行学指挥，他确实这么做了，跟他的老朋友——维也纳音乐学院的威廉·赫布纳（Wilhelm Hubner）学习乐团指挥，他也指挥了不少场音乐会，曲目包括贝多芬、海顿、莫扎特、普罗科菲耶夫、史特拉汶斯基等人的作品。

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