点智慧：明理中随顺因缘

“万境本闲，唯心自闹…”

星云大师说：分享故事：甲惋惜地说：“山上的芒果结很多，疫情期间都没有人采收，好可惜！”乙平和地说：“不会啦，我们虽然没吃到，但是松鼠都有吃，也不错啊！”

甲却激动地说：“松鼠都咬一口就丢在地上，浪费！”乙还是平静地说：“地上的蚂蚁跟麻雀，应该觉得自己能够饱吃一顿吧？”两人还在说个不停，而其实芒果树从头到尾，只是遵循时节循环，依着节奏，自顾自的生长、开花、结果而已。

我们的立场是什么？是人、松鼠、麻雀、蚂蚁，还是芒果树呢？原来我们处在不同的情境立场，就有截然不同的感受反应。真是应了一句话：“万境本闲，唯心自闹；心若不生，境自如如。”

世间万物，本来就没有争端而怡然自得地存在，保持着最原始的面貌繁衍不息，只是人心自多贪念，使得折射于心的万事万物，皆具有了人世间的凡尘俗念。

苦乐

所谓“万事皆有缘，人生当随缘”，随即顺其自然，不悲、不怨、不乱、不躁、不强求。对待生活中的坎坷与困难，我们只能放松自己的心，那样才能“有缘即住无缘去，一任清风送白云”。人生有所求，求而得之，当然欣喜，求而不得，也不用忧愁。如果人人都能如此，人生哪还会有烦恼？做到苦乐随缘，得失随缘，以“入世”的态度去耕耘，以“出世”的态度去收获，这是随缘人生的最高境界。

好比河水，懂得避开障碍，故能川流不息；处世知道随顺因缘，才能无往不利。此外，日常用钱应量入为出，感情处理也要妥当适宜。如果了解每件事都需要诸多因缘成就，懂得顺应自然，就能水到渠成。

理由

生活中，常有人感慨和迷惑：“为什么有的人不喜欢我？”、“为什么有人总要针对、排挤我？”、“为什么有的人就是不能理解我？”、“为什么结果是这样？”，如果从随缘的角度看，不喜欢不需要任何理由，喜欢也不需任何理由；理解不需任何理由，不理解也不需任何理由。缘分就是缘分，是不需要任何理由的。缘起缘灭，凡事不妄求于前，不追念于后，从容平淡，自然达观，那便是随缘。

但生活中我们常不自觉地被“欲”所左右，而“欲”在多数时又容易占上风，且一旦开始便永无止境。我们能时刻警惕自己的就是：多以随喜代替忌妒，自然能够欢喜；多以随缘代替执着，自然能够自在。