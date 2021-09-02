点智慧：比胜利更重要

“要做到眼中有人…”

星云大师说：分享故事：2012年西班牙北部自治区布拉达市举办长跑比赛，曽在伦敦奥运3000公尺障碍赛赢得铜牌的肯尼亚运动员穆太（Abel Mutai）持续领先，主办国选手安纳亚（Ivan Anaya）一直在后面追赶，无法超越。

主办单位在靠近终点约10米的地方设置一道气球拱门，一路领先的穆太误以为那是终点，过了拱门就停了下来，跑在他后方的安纳亚立刻知道怎么回事，不断向他喊叫要他继续跑，但穆太听不懂西班牙语仍没搞清楚状况，最后安纳亚竟做了一个让全世界动容的事——他推着穆太到终点，穆太仍拿到冠军，安纳亚第二。

事后记者问安纳亚为何这么做？安纳亚说：“我的梦想就是有一天我们能生活在这样的世界，鞭策自己成长，也乐见别人成功。”记者不解地问，这样的理想没错，但你为何让他赢？安纳亚说：“我没有让他赢，他本来就是第一。这场冠军是他的。”

记者继续追问，但你本来能赢的！安纳亚看着记者说：“如果我赢了，胜利的意义是什么？奖牌的荣誉在哪里？”

后来，安纳亚一直被人所传颂，有一则新闻为他的故事打了一个很好的标题：“比胜利更重要的事。”

激励

运动场上激励人心的，不是拿了几面牌，而是体现人性光辉的价值，这才是体育竞技最让人着迷之处。而所谓人性，例如恻隐之心就是共同的人性；慈悲之念就是共同的人性；知道惭愧，懂得羞耻，明白爱众与合群的道理，这些都是人性。

不管是在竞技场上，还是在社会商界，有竞争是好事，但我们不可以傲慢，不可以自恃太高，更不可以不择手段，因为，比起胜利更重要的事，还有人性至高的道德情操。

熏习

没有人能随随便便成功，所有的成绩都是汗水与坚持换来的，但换来的是什么？就是我们必须时时扪心自问的问题，如果我们眼中只能看到金牌，那么我们的成就也就只限于一面金牌，但如果我们看得比一面金牌来得更远，我们就将是一种正面力量精神的象征，对的、善的就要坚持。

所谓“宁与智者共苦，不与愚者同乐”，坚持善的就是为了改变恶的，在这个人心纷乱的世界，我们都需要自己去打造善环境，来熏习并坚定内心对对的事物的见解，并感召他人。