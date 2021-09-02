不会用自己的手，写属于你自己所知的字，对于我来说是一种灭绝。

“……如今纯正的文字要逐渐绝迹了”。这是吴鲁芹说的。

那是1977年的对中文字／词应用的慨叹，发自这样一位自谦“滥竽”的先辈学者；今日轮到我这等连“滥竽”也算不上的，说“如今纯正的文字（要逐渐）绝迹了”，自然应该属于后知后觉的钝者。

任何语文最高的精粹之美，必然在于书写表达。歌唱／相声之类用口语声音传达的归属娱乐艺术文化，歌词／说词内容必须通过发音器官呈现，文字方面过于拗口则不利于听觉的吸收，故与文学作品使用的文字有一定差异。

吴鲁芹说“读万卷书的人有的是，行万里路的更多”，却奈何“周围尽是‘耸人听闻’的颓风”，影响或索性拖垮了纯正文字的运用及表达。身处半个世纪前的台湾，基本上是一个中文主流主导的社会，他已经察觉到纯正文字的衰退：“取而代之的是好莱坞写宣传稿式的一味夸张，用最美丽的字眼，去形容一文不值的垃圾，把原先有意义的字眼，贬到不值一文”，这个悲惨（至少我认为）的现象吴鲁芹说是“文字的纯正奄奄一息”。

想当年台湾文学仍处振兴时代，他早已嗅到整个趋势当中漫生起一股腐臭：“我有时候觉得这个时代的大罪恶之一 ，就是糟蹋文字，蹂躏文字”。刺中靶心！快哉痛哉，不由得人仰天长叹。

一个真诚爱文字的人。云天迢遥，英灵不远，谨此五内由衷致敬。

何以大段摘录吴鲁芹所思所言，只因他说出了我这一个跑龙套的文字小卒的痛切要害；直引，以印证其出自吴鲁芹先生，不是我说的。藉手机网连闪速之便，所谓文化圈中，正气狂暴者有之，枉自尊大者有之，划地聚党者有之，作乱最乐，我向不奉陪。

话说回来，把纯正文字的落势一口气归咎到美国商业宣传惯用公式词语头上，事实上答案也不完全是个“是”。

精准中文衰退势不可挽的败局，是大势已定，也没有什么好再说的。多年来听过不少笑不出来叹气而已的教学经验，只能总结是社会趋向，经济结构和手机资讯娱乐入侵的后果。这是囤积三四十年的釜底抽薪，香火渐灭。

在时代巨轮的辗碾下，加上生活速度，语文由简易到收缩，由收缩到用符号或字母替代，已是不争之变。被残害的语文不只是中文，即使曾经日不落的英帝国，英文横扫全球，日本人读英文称其为“美语”，老英国人嗤之以鼻：“美国是英文的葬身之地”云云。有谁相信中文，或其他国族语文，会上升或保持原有的水平？请便！人有自由各行其道。

吴鲁芹说的“奄奄一息”是何等的动态精准，正是目前流行的俗语“细思极恐”。哈，“细思极恐”叫一个华文A的学生读解答不答对还很难讲！

我的浅陋意见，极重要的甚至可以说最大的因素，是用手机上网私人通话，准备功课作业，找有关无关的资料，通讯对答过于精简，不用手写字这些机械行为是幕后杀手。就连考试也是填表，那么……亲笔写字，是不是天方夜谭？

中文，没有用手指握笔，原子笔钢笔铅笔颜色笔还有一种千年艺术称为毛笔的，你不手脑并用，让你的血液循环，脑细胞活动，记忆力储存，你是学不好记不住的！

有位台大毕业生的朋友喊我Old school、“老顽固”也。我可以在此流泪告白：在下活过了70年高寿，终一生是个人自由主义者；真的顽固我想什么都做不出来。

我想说的很简单，用手机百度查询“看字”，那个字不是你的！手脑合作的结晶才是你得到的知识。

也许，我被视为顽固，但是我清醒（像可怜的屈原一样），我知道自己在说什么。

不会用自己的手，写属于你自己所知的字，对于我来说是一种灭绝。

对不起，我顽固。

大至一个种族国族，少数民族，小至个人，当他放弃以致清空了本身原有的语文，完全一无所知，毫无悲哀或羞耻的感觉，此族此人已经“进化”成为另一种生物。

什么是种族灭绝？

谢谢吴鲁芹先生*，你提醒了我，可是对不起，我无法提醒眼前的世界。我存在，如同一种纯正的垃圾。

注：吴鲁芹先生1983年逝于美国加州。（传自墨尔本）