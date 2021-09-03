“皆缘于我执、我见…”

星云大师说：分享故事：有人曾问弘一法师这样一个问题：“面对高兴与痛苦，你都会怎么做呢？”弘一法师说：“若是高兴，我便会节制自己；若是痛苦，我便会给自己挠痒，让自己笑。”

那人不解，弘一法师解释道：“高兴和痛苦，并没有什么不同。人因为自己的心，才生出了无数痛苦。”

五蕴

我们一切痛苦的来源，在于有五蕴和合的“假我”。所谓五蕴和合，是说我们的生命，是由物质的色和精神的识，加上心识活动所产生的作用──受、想、行三者积聚而成。这五者只是条件的组合，暂时的存在，如果因缘不具足，一切则归于幻灭。

不过一般人的观念，以为我们的色身（由五蕴和合组合）是永远不灭的，将它执着为真实的自己，结果产生种种的贪爱，而流转于痛苦的长夜。

《心经》上说：“照见五蕴皆空，度一切苦厄。”说的就是，我们要脱离痛苦，一定要明白五蕴皆空的道理。在这里，有很生活化的说明：一位先生一边抽烟，一边观看足球赛。由于全神贯注，不小心烟屑燃烧到隔壁另一位先生的衣服。抽烟的人道歉，被烧的人仍聚精会神地看比赛，还说不要紧。这是什么心理呢？这是“无我”的境地，“我”已经全神在球的上面，什么都不在乎。可如果不是看球看得着迷，不要说衣服被烧了，只要烟灰不小心掉在身上，一定会和对方理论到底。所以当全部精神都集中于球赛，“我”遭到什么伤害，已经无关紧要。

像这样，一场球赛达到浑然忘我，不知灼伤的痛苦。如果我们能够照见五蕴皆空的话，必定也能远离一切的痛苦。

执着

俗话说：擒贼先擒王，我们应该灭除痛苦的根本，才能得快乐。这就要求我们要消除“有我”，做到“无我”。做到“无我”，不是说要消灭自己，而是灭除了贪瞋自私的小我，才能显现出常乐我净的真我。证悟真我的圣者，并非远离人间，是依然喝茶、吃饭，做人、处事，过着常人的生活，在生活里、精神上，没有污染，获得清净；抛弃虚妄，证悟真实。

我们所执着的我，如蜉蝣寄世，只有数十年的岁月，是虚幻暂时，瞬息即变的，真实的我是超越时空、对待，与法性相应、虚空相等，真实的我是绝诸烦恼，清净无染的法身真如。如何把小我扩大，体证永恒的生命，是离苦得乐的要道，也是吾人不容懈怠的急务。