点智慧：慈悲别人，也要慈悲自己

“保护好自己才有资格善待别人…”

星云大师说：分享故事：和尚在河边救了2次蝎子之后，蝎子都将他蟄伤，然后逃脱。这一次，和尚又听到挣扎的声音，一看还是那只蝎子。他看着自己肿起来的手，看着水里挣扎的蝎子，毫不犹豫地再次向牠伸出手去。

这时，在一旁观望很久的渔夫，决定把一个干枯的树枝递到和尚手上。和尚会意，用这根树枝捞起蝎子，放到岸边。渔夫笑着对和尚说：“我知道您是慈悲，因为慈悲是对的。可是，我们既要慈悲蝎子，也要慈悲自己，慈悲要有慈悲的手段啊！”

纵容

这年头常有人说：“好人难做”，然而，人再难做，我们也不能失去慈悲，我们也要想到：“保护好自己才有资格善待别人。”如果我们是一个连自己都照顾不好的人，又怎么照顾好别人呢？由此而知，不因别人的恶，而放弃自己善的一面，但也不能把自己也给丢了。

慈悲不是打不还手、骂不还口，当公理正义遭受无情的打压排挤、当别人受到无端的毁谤抨击时，能够挺身而出，这就是一种勇敢的、积极的慈悲。慈悲要有智慧，慈悲不是一时的恻隐之心，而是透过公理的感动助人；慈悲不是热闹的随众起舞，而是心存正念的服务济人。

但慈悲做得不对，还是会产生恶果：社会上有不少人，让慈悲由宽恕包容变成姑息纵容，导致社会失序，这就致使慈悲沦为罪恶的温床。因此，真正的慈悲必得以智慧为前导，才不会失掉真正的善心美意。

衡量

慈悲是自己身体力行的道德，不是用來衡量別人的尺度，但我们要慈悲自己，如果不这样，会让自己很痛苦。例如，我们做错了，有的人不肯原谅自己，于是我们就伤害自己。其实做错事改过就好，若是不断自责，就会一直痛苦，这就是对自己不慈悲。

我们要做个慈悲人，要先从自己开始。一个不懂得爱和珍惜自己的人，难以很好地慈悲他人、服务他人。有人说：“你如果要把整个大地用皮革铺起来，使它柔软是不可能的，因为没有这么多的皮革。你只能用有限的皮革，做一双鞋子穿在脚底，那么你就会感觉世界都是柔软的。”所以，我们要先为自己修行慈悲心，再以柔软的心为他人服务。

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