点智慧：我们和大自然

“我们会痛苦，是由于与自然界处于对立…”

星云大师说：分享信息：多项研究证实，只要与大自然接触20分钟，就能降低压力荷尔蒙，恢复精神能量，而自然美景会激发敬畏感，对我们的大脑进行二次刺激。在户外休息后，短期记忆也会得到改善。

美国密西根大学一项研究，参与者接受记忆测试，然后分成两组去散步。回来重新考试时，被派去植物园散步的那组成绩提高百分之二十，而走在城市街道上的参与者则没有改善。

《环境科学与技术》（由美国化学学会出版的科学期刊）的研究则指出，在树林里散步，与减轻焦虑、提升情绪之间存在关联。医师应该把户外散步当作处方之一，作为忧郁症患者在药物之外的补充疗法。

调和

地球上的河流、大海、森林、高山、动物等，其实也如同人体的组织一样，例如：河流如血脉，川流不息，可以顺利运送养分；大海如肾脏，保持洁净，可以发挥新陈代谢的功能；森林如心肺，减少砍伐，可以做良好的空气调节；高山如骨骼，减少挖掘破坏，可以保持地球水土的均衡；动物如细胞，不去捕猎杀戮，可以维护生态的平衡。大地的资源能够维护长久，后代的子子孙孙才能在地球上安居乐业；也唯有珍惜大自然的资源，人类才能在地球上永续生存。

一般说来，人之所以会产生种种的痛苦，都是由于与自然界的人、事、物、境处于对立，不能调和所致。如果我们能以因缘观、无常观、空观来面对世间一切生灭变化，进而体悟物我一体、心境合一的境界，则大自然的花草树木、山川景物，都能“情与无情，同圆种智”，都能与我共成善道，是则“我见青山多妩媚，料青山见我亦如是”，此等光风霁月，何其放旷！

活路

人类机体的成分，来源于自然，人体须不断地与生物圈内的其他生物交换物质能量，才能维持自身机能。而且，人体的生命节律还受到环境节律的影响，必须与之相适应。人类在利用自然资源时，必须遵守社会规范，不能牺牲其他人群的利益，否则将导致人类和自然界的巨大灾难。

太阳滋养植物，植物滋养动物，而动物死后又再滋养植物。一些生命的死亡滋养着另一些生命的延续；而另一些生物的死亡又滋养着其他生物的延续。

只要生活在地球上，任何生命都处在这一循坏之内。所以，如果连我们都不懂得爱护大自然，那不是要断了自己的活路吗？