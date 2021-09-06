“不以物喜不以己悲…”

星云大师说：分享故事：年幼时的他，家里艰苦。父亲给他取了“学友”这个名字，是想要他一辈子都虚心好学，做个有用的人。1984年，本打算踏上社会的他参加了香港业余歌唱赛，一曲《大地恩情》让他夺魁，并因此而出道。那时候他觉得机会来了，可是空等了3个多月依旧没人叫他录音，签了约也没有钱，迫于挣钱养家，他只能先去贸易发展局当助理文员，后来又到航空公司工作。

1985年4月，他推出首张粤语专辑，没想到竟拿下20万张销量，一夜间走红。尽管他刚出道就一鸣惊人，但初出茅庐终究敌不过树大根深，从第三张专辑开始，销量开始滑坡，出到第五张销量不足2万张。巨大的落差让他一下子失去生活重心，开始流连夜店酗酒，很多人想帮他，但他什么都听不进去。

1988年在梅艳芳的生日会上，喝醉酒的他无法自控，拿了蛋糕乱掷，出格之举遭到指责，也被记者跟拍，形象一落千丈。1989年，他饰演电影《旺角卡门》而获金像奖最佳男配角。这让他重拾了一点信心，从浑噩的生活中醒过来，决心戒酒，改变自己。

幸运的是，他从低潮中走了出来，重新找回了感觉。而经过这次挫折，他也变得看淡名利，更加懂得面对成败。他说：“这是我提早认清起落的一堂课。”

挑战

人生的起落，无非面对两种挑战：

一、起时面对财色挑战：人都喜欢财色，财色是人需要的朋友，但也可能是自己的敌人。有人以为，有了钱能使鬼推磨，但是有了钱，也可能家破人亡；人生钱财不需要太多，钱财是为了维持生活，一家老少能得过，最为安全。另外，有的人认为有了情色，是人生一大享受，但色字头上一把刀，多少英雄好汉，丧生在情色之下。情色应要适当、满足，如果自不量力，除了正常的男婚女嫁之外，又再另找刺激，甚至侵犯别人，那么就会漫天风云，危险必然难以避免。

二、落时面对侮辱的挑战：人所求者，光荣也；人所不喜者，侮辱也。有的人不求光荣，光荣自然而来；有的人求取光荣，求荣反辱；有的人不求荣辱，世间社会也不放过你，荣辱都会来找你。赵匡胤在陈桥黄袍加身，是其光荣也；韩信在淮阴受胯下之辱，是其时运不济也。历史上多少英雄好汉，多少次的起落，也就是多少次的光荣与侮辱。人生对于荣辱，应该顺其自然，当来的给他来，当去的让他去。甚至建立一种修养，荣也好，辱也好，都是过眼云烟，何必太过计较。金融的崩溃，创业中途的受阻，自然灾害的发生，一下子从高山跌到谷底，不必认为是侮辱。只要不丧其人格，倒下来的，可以再爬起来。可能一次失败，二次失败，累积多次的失败经验，侮辱也能成为肥料，也可以成为逆增上缘。

善知

天下圣贤者发菩提心时，皆是舍弃自利、转化自我中心为悲心，转化利己之心为利他之心、转欲望为接受、化愤怒为喜悦。我们想在生活中修行，修心的荣与辱同等的重要。此生贪着名利，若有人从中作梗，事实上这是帮了我们一把，这样一思考，我们在起落和喜怒之间，还有什么理由心情起伏吗？我们只要都能把情绪化为善知识，应当欢喜。