康秀金：与冠病共存，自我约束不能少

与冠病共存，不是教你放弃自我约束。防疫措施如勤洗手、戴口罩和保持社交距离，仍然是当下应遵守的自我约束规矩。因为这个自我约束，能避免自己成为病毒的目标，也降低自己将病毒传给其他人的风险。

看到本地一些学生受到病毒袭击，我的心是痛的。虽然我不是人母，但家中也有侄孙和甥孙，所以感受愈发强烈。每天都祈愿上学的孩子们平平安安。

友人执教的学校有孩子感染冠病病毒，顿时，全校忙着隔离孩子、隔离受影响的老师、发电邮和致电通知父母及回答父母的疑问等。父母的担心不是多余的。提心吊胆盼到受波及的学生们无恙地回来学校上课，是一件幸福快乐的事。

感恩孩子们平平安安

我告诉友人，孩子们平平安安，是值得感恩的事。感恩孩子们第一时间被隔离，病毒没有机会扩散。这些都要感恩政府先前的防疫措施，学校、家长都已有了防备之心。

原来，这一年多来，大家都学到很多。这次，是给孩子们最好的机会教育，让他们学会感恩。即使面对讨厌的人和事也应感恩，因为是那些人和事完善了今日的你，让你变得更坚强或是看到自己的不足。

友人念大学的孩子，最近因为发表会改为线上进行，有些失望。之前，他准备要印制的海报，也泡汤了。我告诉他，改为线上是防疫，是避免疫情可能出现破口，他应该感恩，因为在线上进行，少了实体的接触，保护了自己，也保护了别人。防疫是一步一脚印，只能谨慎前行，眼看周遭国家疫情一波波，我们实在不能一下子全面松懈。

疫情让你学到什么？

疫情让你学到什么？过去一年多来，你可曾这样问过自己？

之前，有人怨过为什么要为不负责任的人“买单”，那些不遵守防疫措施的人，就让他们“自作自受”好了。但疫情不会只是“自作自受”，而是会形成如骨牌效应，一发不可收拾的。

家中小朋友接连两年看不到中元歌台，他喜欢这个本土的草根文化。今年，他改为在线上看歌台秀，虽然少了现场的热度，但这何尝不是一个可行的方式。疫情前，没有人会想到歌台也可以直播。当歌台恢复实体演出后，我觉得同一个艺人可以在线上（预录）和实体场景同时出现，因为节目可以预录播出，酬劳自然也可以灵活处理。

居家办公无可否认也让孩子和年长父母看到你的工作情形、了解你面对的工作压力，而你也有了陪伴他们的机会。这些都应该感恩的。疫情教会我们每个人的健康都非理所当然，所以，自我约束、遵守防疫措施，是我们步入与冠病共存阶段不可缺少的。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）