“我们能有所体悟，一堂课就能影响一生…”

星云大师说：分享故事：弟子们从各地赶来，坐在智者周围，等待智者告诉他们人生的大道理。但智者只是闭着眼睛无语。突然，他指着不远处的一块地问道：“怎样除掉地里的杂草？”弟子们没料到智者会问这样的问题。有的说用锄头锄，有的说用火烧，有的说要连根挖除。

智者想了一阵后说：“你们讲的都有道理，但都不是理想的方法。想知道正确答案，明年这个时候再到这里相聚吧。”第二年弟子们又聚到一起，这时他们看到杂草丛生的地里长着金灿灿的庄稼！可是，智者却已去世，弟子们想了一阵，终于明白，这是智者为他们上的最后一堂课。这一堂课的启示：“要想除掉地里的杂草，那就在上面种庄稼；而要想让我们的心灵不荒芜，那就修养自己的美德。”

唯心

有的人深海探勘，经历了种种危险，他上了一课；有的人爬山登高，用智慧征服了高山，也是上了人生的一堂课；有的人旅行各地，得到许多知识，犹如上了宝贵的一课。上课能否有所体悟，都在我们的心。这里再举一例，一个学者到寺院参禅，后来想要离山他去。禅师问，你要到哪里去？学者说，要去参学。禅师问：“你是学什么的？”学者答：“我学唯识学。”禅师问：“三界唯心，万法唯识，请问路旁的这颗石头是在心内，还是在心外？”学者说：“在心内。”禅师说：“你何必那么辛苦，在心上放一块大石头做什么呢？”学者言下大悟。

俗语说：“与君一席话，胜读十年书。”这样的一堂课，只要留心，人生处处可得。

智拔

在生活中，我们的坏习惯有时就像杂草，去除的最好方法就是养成一个好习惯。我们的心灵亦是如此，要想让心灵不荒芜，只有修养自己的美德，不断完善自身，才能让心灵更纯净。然而，种种一切，有时须要别人点醒，也需要我们能抱着愿意学习的态度。

生命是一连串学习的过程，在学校里固然可以学习，在社会上、人我间，更有着宽广的社会大学。所谓“三人行，必有我师焉”，都有我们可以学习的对象和事情。

学习，又学有所悟，能使我们脱胎换骨，面对生命的顿挫；学习，又学有所得，能让我们接受现实，勇于向缺点挑战。过去，韩愈（唐朝官员）拜访大颠禅师，定中的禅师如如不动，侍者于一旁说道：“先以定动，后以智拔。”韩愈闻言，不禁赞叹：“我已于侍者口边得到消息。”韩愈先生也从侍者口边上了一课。

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