“养兵千日，用兵一时…”

星云大师说：分享信息：现代竞技体育中，体育科研扮演着非常重要的角色。每一块光鲜的奖牌不仅只是靠运动员的顽强拼搏，背后也有体育科研人员默默地付出，高志红及她的团队便正是这个“智囊团”中的一份子。

所谓“兵马未动粮草先行”，体育科研做的就是运动员背后大量的准备工作，比如说，对比赛中各参赛对手的动作等进行技战术统计，这需要剪辑、筛选、分析和归类，而根据这些数据分析，不仅可以改进运动员自身的不足，也可以对对手产生熟悉感及更多的了解，把“知己知彼百战不殆”的精神淋漓尽致地发挥出来。在许多体育先进国，又或者像一些极为发达的体育项目如美国NBA职篮、职棒，各球队都有一群非常专业的“智囊”团职员在背后进行技战术分析，为球员提供最为专业的针对训练，以其达到对战时的最好效果。

顾问

过去的大人物，总会聘请几个顾问，一来表示自己谦虚，礼贤下士；二来表示自己察纳雅言，从善如流。顾问就是智囊团，古代帝王有军机大臣，这是皇帝的智囊团。现在也有智囊团，智囊团也称“智库”，谁有智库，表示智慧用不完。现在政府设有参谋、资政、国策顾问等，这都是智囊团。乃至现在的各种国是会议，就是集思广益，共研决策；参与会议的人，要能提供意见，有益于国计民生。

现在的工作室、创作坊、研究中心等，也都是集众人的智慧共同成就，这也是智囊团。一个人能广用人才做智囊团，或是能给人延用为智囊团，都是有为之人；自己没有智慧，又不能用智囊团，这就是刚愎自用。

奇功

战国时代的张仪、苏秦，他们在各国游走当说客，也是想成为各国的智囊团。而历代帝王欲称王称霸，如愿与否，与他们能否重用智囊团，也有密切的关系。刘邦能善用张良、萧何、韩信这“汉初三杰”，所以成就帝业；项羽不能重用范增，所以兵败自刎乌江，可见能善用智囊团的重要。

元世祖忽必烈重用汉族谋士刘秉忠为“缁衣宰相”，刘秉忠为世祖的称帝出谋擘划，并定国号为元；东晋苻坚不听道安大师之劝，故有淝水兵败，导致亡国，由此可见智囊团的价值。文王礼请姜太公于渭水之滨、刘备三顾诸葛亮于陇中。所谓“三人行必有我师”、“愚者千虑也有一得”，此皆能善用别人的智慧。

智囊团往往是“养兵千日，用兵一时”。赵国平原君、齐国孟尝君、楚国春申君、魏国信陵君等战国四公子，都号称有“食客三千”。这三千食客当中，纵使鸡鸣狗盗之类，都能建立奇功，发挥大用。可见一个人只要肯献身献力，都能成为别人的智囊团。

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