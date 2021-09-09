“见人一善，我们就要忘其百非…”

星云大师说：分享故事：寇凖（念zhǔn）是北宋真宗朝的一代名相，他不仅耿直敢言、勇于任事，更为难得的是，他具有非一般的肚量，《宋史·寇凖传》中曾记载这样一个故事：有个名叫张咏的人，才华出众，为人任性使气，当时在成都任职，听说寇凖当了宰相后，就对自己的下属说：“寇公是个奇才，可惜学问很一般。”

后来，寇凖在陕西视察，刚好这个张咏被罢官从成都回到陕西老家闲住，寇凖知道他很有才华，于是隆重设宴款待他。等到饭吃完了，寇凖亲自把他送到郊外，临别时问他：“请问您有什么可以教导我的？”张咏则说：“《霍光传》（霍光是霍去病同父异母的弟弟）不能不看。”

寇凖一时糊涂了，这是什么意思？回去就翻《汉书》，找到《霍光传》，当他看到班固（东汉历史学家）评价霍光“不学无术”时，寇凖恍然大悟，笑着说：“原来张先生是在笑我不学无术啊！”堂堂宰相，正在人生志得意满之时，而能虚心求教，确有可赞美之处。

墨汁

一滴墨汁落在一杯清水里，这杯水立即变色，不能喝了；一滴墨汁融在大海里，大海依然是蔚蓝色的大海。为什么？因为两者的肚量不一样。不熟的麦穗直刺刺地向上挺着，成熟的麦穗低垂着头。为什么？因为两者的份量不一样。

一个人要养能、养学、养德、养心、养气，重要的是要先养量。你有一分器量，便有一分气质，你多一分器量，便多一分人缘，可以说，量有多大、包容有多大，成就就有多大。肚量有天生而成，也有后天培养，多读历史上的名人故事，想想自己的胸怀器度，都是养量的方法。

堪受

所谓“若要肚量宽，能堪受冤枉”；怎样才会有量？我们必须在境界里，一次一次接受煎熬、考验。刚开始，可能会随着境界所转，慢慢到不为境界转动，才能逐渐养成。尤其要能堪受冤枉、委屈，能够不要太过介意，能够不为不如意事所累，经得起甚至学习吃亏，便宜先给别人，久而久之，我们的福报就来了，器量自然大起来。

尤其见人一善，我们就要忘其百非，倘若是我们只看见别人缺点，而看不见别人优点，也是无法有器量的。

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