张曦娜：阿富汗的风筝与追风筝

风筝，或也象征近日成千上万阿富汗难民，拼了命也要往前奔的太平世界。可阿富汗人，什么时候可以追到他们心中的风筝？

这天在网上读到一则叫人叹息的新闻：阿富汗足球运动员安瓦利从一架美国运输机的起落架摔下身亡，当时飞机正从喀布尔机场起飞，安瓦利罔顾生死，爬上飞机起落架，为的是逃离国土……

读着新闻，想着这名17岁年轻球员的枉死，怎不令人唏嘘？当然这并非一宗单一事件，而是整个阿富汗及阿富汗人的悲剧。美军仓皇撤离阿富汗，塔利班在混乱中重新掌控这个山地国，阿富汗的未来充满未知与不安，难民与逃亡再次成了阿富汗的关键词。

每天连篇累牍读着阿富汗新闻，不禁还是要想起了多年前看过的一本关于阿富汗的小说，那是美籍阿富汗裔医生卡勒德·胡赛尼（Khaled Hosseini）的《追风筝的人》（The Kite Runner）。

近20年前的书了，是一本少见的以阿富汗为背景的英文小说。小说在美国初出版后，立刻在西方世界风行一时，曾经长时间高踞畅销书排行榜，不久中文版也问世了，电影也拍了。

《追风筝的人》以第一人称，通过“我”讲述个人与家族故事，这里面有亏欠，有愧疚，也有自我救赎，有父与子，主人与佣人，也有兄弟、朋友之间的复杂关系，爱恨情仇。故事发生在阿富汗首都喀布尔，故事主人翁阿米尔为出身富裕家庭的普什图人，他们家的仆人阿里为哈扎拉人，阿里的儿子哈桑是阿米尔的童年玩伴和忠实支持者。

在阿富汗，斗风筝是冬日里的古老习俗，阿米尔12岁那年和哈桑参加了斗风筝比赛。这个比赛比的不是谁的风筝飞得最高，而是谁的风筝能斗垮别人的，在天空中独自翱翔。但要成为比赛的真正赢家，还必须追到最后一只被切断的风筝。

阿米尔生性怯懦，这一点不太讨父亲欢喜，为了得到父亲的爱与认同，阿米尔渴望成为比赛的王者。比赛中，阿米尔果然击败了对手，而擅于追风筝的哈桑，则落力为阿米尔追寻落败的风筝。然而，风筝追到了，哈桑却被一群坏蛋刁难，甚至非常不堪地被鸡奸了。阿米尔虽然目睹这一切，却没有勇气挺身而出，故事发展下去，他甚至逼哈桑离开家门。

必须说的是，《追风筝的人》的意义远远不只是说故事，作为阿富汗裔小说家，卡勒德·胡赛尼有意通过主人翁阿米尔的际遇与不同的人生阶段，让读者看到了不同年代的阿富汗历史、社会变迁，错综复杂的阶级与民族关系，以及伊斯兰教逊尼派和什叶派两大派系之间的矛盾。

小说中阿米尔的父亲生于1933年，同一年，查希尔国王开始了对阿富汗长达40年的统治，也即人们所谓的“阿富汗黄金40年”。

1979年苏联入侵阿富汗，小说写道：“俄国坦克在我和哈桑玩耍的街道上耀武扬威，给我的父老乡亲带来死亡，开启了如今仍未过去的，血流成河的时代。”阿米尔和父亲后来逃离阿富汗，辗转在美国旧金山湾区落脚，把喀布尔的房子留给父亲的好友拉辛汗照看。阿米尔在美国读大学，毕业后成了作家，还与一个同样来自阿富汗的将军的女儿结为夫妻。父亲去世后，妻子更成了他的生活伙伴与精神支柱。

1989年夏天，阿米尔的第一部作品出版，小说家如此描述：“就在那年，俄国佬的军队从阿富汗撤得干干净净。那本来应该是阿富汗人的光荣。可是，战乱继续，这次是内战，人民圣战者组织和纳吉布拉傀儡政府之间的斗争。阿富汗难民依旧如潮水般涌向巴基斯坦。就在那一年，冷战结束，柏林墙倒塌。”

2001年6月，阿米尔接到了拉辛汗来自巴基斯坦的电话，他为此特地回返故土，与拉辛汗会面后，从他口中，阿米尔知悉，他亏欠一辈子的哈桑竟然是他同父异母的兄弟。彼时哈桑与妻子已离开人世，他想尽办法救出当时塔利班政权下受尽苦难的哈桑的儿子，把他带到美国抚养……小说在九一一之后也到了尾声，小说家如此描绘：“美国轰炸了阿富汗，北方联盟乘机而进，塔利班像老鼠逃回洞穴那样四处亡命。突然间，人们在杂货店排队等待收银，谈着我童年生活过的那些城市：坎大哈、赫拉特、马扎里沙里夫。阿富汗人的羊皮帽和绿色长袍变得众所周知。”

《追风筝的人》以风筝始，以追风筝终，故事结尾阿米尔带着哈桑的儿子索拉博来到阿富汗人的节日聚会，会上有人放风筝，有人追风筝，阿米尔和索拉博玩起了风筝，他们还割断了对手的风筝。这时，阿米尔问索拉博：“你想要我追那只风筝给你吗？”小说以此画下句点：“我追，一个成年人在一群尖叫的孩子中奔跑，但我不在乎，我追，风拂过我的脸庞，我唇上挂着一个像潘杰希尔峡谷那样大大的微笑。”

历来有不少评论家对“风筝”在小说里的象征意义做出不同解读。而我，在阿富汗依然在流血中重读这本小说，想起自飞机起落架摔下身亡的年轻足球员，心里突有所感，风筝，或也象征近日成千上万的阿富汗难民，拼了命也要往前奔的太平世界。可阿富汗人，什么时候可以追到他们心中的风筝？