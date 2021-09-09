李熙爱：没有滑梯的游乐场

没有滑梯的儿童游乐场，能有多好玩？

我到新建组屋区的游乐场时，见到了看似简单的游乐场。这个游乐场不见任何滑梯，只有几个“小山丘”、木制隧道和简单的绳索。它没有鲜艳的颜色，更没有常见的游乐场架构让孩子们爬上爬下。它唯一特别的地方就是小小的蹦床，让大人孩子都能站在上面蹦蹦跳跳。

对于这个“不起眼”的游乐场，我并不觉得它很有吸引力，直到最近陪五岁外甥女和三岁外甥一起到那里玩时，才发觉自己无知地“以貌取游乐场”。在小孩子的眼里，只要发挥一点创意和想象力，就能看到一般大人看不到的乐趣。简单的游乐场也能让他们玩得不亦乐乎。

孩子们自己寻找玩乐方式

我两三步就能轻易走上去的小山丘，成为了小孩眼中的滑梯。只见外甥女手脚并用爬上一边的斜坡，再坐着从另一边斜坡滑下来，一直来回重复，也不嫌腻。一旁的外甥也想模仿姐姐，但他年纪较小，爬上斜坡有点困难，爬了几步就会滑下来。但别以为游乐场设计师想得不够周到，小山丘内其实有一道木制“隧道”穿过，斜坡旁边就是隧道的外墙。我暗示外甥把手放在上面支撑自己，结果他顺利爬上，随后也重复使用这招开心地爬上斜坡。

虽然游乐场没有可以爬得很高的楼梯，但其中一边的斜坡有着楼梯的形状，让人走上一个往下斜的木制隧道上方。从隧道上方往下探，才发现隧道里藏着一个小小滑梯。这样的设计或许是鼓励孩童探索环境，而非一目了然地把全部东西放在他们眼前。

看着孩子们玩得这么开心，我不禁佩服游乐场的设计师，能够设计出开放式的游乐场，让孩子们自己寻找玩乐的方式，而不被只有单一功能的设备限制。反而是我们大人“懂得太多”，太习惯照着惯有的方式把东西给看死，忘了跳脱框框看到其他可能性。

有时要从小孩的角度看世界

游乐场的设计提醒着我，有时要从小孩的角度看他们的世界，不要觉得身为大人就一定懂得比小孩多。小孩看到的世界与大人不同，但不代表就不重要，因为它对孩童们可以有着重大意义。

这就如大人出于好意，希望孩子小时候就用功读书为未来的人生铺路，但孩子们却认为这剥夺了他们玩耍的乐趣。对孩童而言，当下这个时刻或许比什么都重要，因为它就在眼前，比抽象的“未来”来得更实在，更能为他们带来快乐。这样的快乐不只会影响他们当下的情绪，久而久之更可能关系到他们的性格，或是他们对童年的记忆。

身为大人的我们，如果时不时能从小孩的角度看待世界，或许能有不同的收获，或对于某些事物豁然开朗。

最后想跟大家分享一名小学生跟我说过的话。来自马来西亚的他，家人决定搬回马国生活，离开前我问他是否会想念新加坡的朋友，他微笑着说不会，原因是：我已经见他们很多次，不需要再留念了。

（作者为华文媒体集团新闻中心记者）