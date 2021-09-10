“社会上发生的事，都值得我们去反省…”

星云大师说：分享故事：心学家（儒学的一门学派）陆九渊（南宋哲学家）曾说过：“我即使不识得一个人字，也不妨碍我堂堂正正地做一个人。”他有一个弟子杨简，当时在富阳县任主簿。陆九渊经过富阳，杨简问：“如何是本心？”陆九渊答：“孟子说的四端就是本心。”杨简又问，四端是本心，自小就晓得，但究竟什么是本心？这时，正好有一个卖扇子的纠纷，一方告到衙门，杨简随即当庭断案，他聆听两方的说辞，做出了判决。

陆九渊就说了：“你刚才断案，是者知其为是，非者知其为非，这就是你的本心。”杨简听到这里就明白了。

陆九渊要说的是，良知不是空洞的想法或念头，还要通过切实的行动表现出来，就是要做到“知行合一”。

自省

要解决社会上欺诈、作奸犯科的的问题，透过各种正信宗教导人为善的力量以外，加强社会教育，伸张正义公理都是刻不容缓的事，这其中，最重要的，就是能够唤起每一个人的自觉、自省，让自己的良心告诉自己，什么该做，什么不该做。

苏格拉底说：“没有经过反省的生命，是不值得活下去的。”社会上发生的种种事件，都值得我们去自我反省，如曾子说：每日三省吾身，经过自我反省、观照，才能看到自己的心，看到自己的行为，看到自己的个性，甚至看到自己贪欲心很多、嫉妒心很强等缺点。所以能自省才能发现良知，才能自我觉醒。

人有了自我觉悟以后，就能把不好的行为改正，例如把贪欲心改成喜舍心，把瞋恨心改成慈悲心，把愚痴邪见改成明理正见。一个人经过自我修正行为以后，过去没有承担力的，会愈来愈有责任感，有了责任感才能克尽职责，才能有担当；一个勇于担当的人，自然是一个能对社会有贡献的人。

依法

人人生而有之的本性，即为良知和良心。然而良知和良心固然人皆有之，可要在这个物欲横流的世界中随时明白，一生坚守，却绝非易事。这是最难的部分；而佛门说的“四依法”，即依法不依人，依义不依语，依智不依识，依了义不依不了义，所谓“法”、“义”、“智”和“了义”，无非就是直指人当下可知可感的良心，让我们在诱惑的当下，能明白自身所要坚持的底线是什么。

我们行事，若有道德、良知支撑，那么即使外境再难，也有足够的勇气应对。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。

