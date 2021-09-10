今年初春节，得阅一本新书《画说·兄弟诗画集》。为兄的，今年94岁，为弟的，84岁。哥哥名叫柯青新，是个陌生名字，弟弟呢，名柯青华，对台湾文坛和出版界稍有留意的人，更熟悉他的文名：隐地。他是著名作家、编辑人，尔雅出版社老板。

这位哥哥，鲐背之年，某日心血来潮，立志写字画画，他从来没学过绘画，年少在中国大陆生活时，只手执过毛笔，替人处理文书。一生读书不倦，想是腹有诗书气自华吧。家人听闻，莫不喜悦，女儿忙着陪老爹张罗笔纸颜料等配备，老人家四方观摩，还上网学习。闭户练字，痛快挥洒。室雅天地宽，心远地自偏，经历的人生际遇、山川胜水、虫鸟游鱼，莫不蓦然回首，跃然宣纸上。