“心生执着而痛苦生…”

星云大师说：分享故事：师父跟徒弟在路上走，刚好有棵大树倒下，横在路中，人车难通行。出家人慈悲，想将它移开，让车和人比较好走。结果因树木很重，师徒合力累得气喘如牛，搞得汗流浃背。

徒弟就跟师父说：“树这么重，扛着好辛苦，还是尽早放下来比较轻松！”师父就借机会对他开示：“我们心中的执着，比这棵树更重，我们扛了一辈子，都不觉得累。我们修行，就是要将妄想与执着放下，就像放下这棵树一样。”于是他再把那棵树扛到一旁放在地上，徒弟这时就对师父说：“放下的感觉真好。”

观念

在生活当中，我们通常会被什么执着所困扰？

一、思维：聪明的人，凡事都往好处想，自能在人生成就欢喜；可一些人凡事都朝坏处想，愈想愈苦，终成烦恼人生。可见，凡事都朝坏处想，正是思维上的执着，让人思维定式，不知变通，看不见生活阳光明媚的一面，这将影响我们为人处世的表现。

二、习惯：如果在不好的习惯上执着，很容易招致灾祸。就比如一些不良的生活习惯，如酗酒、熬夜、不讲卫生等等。还有与人相处时，习惯性将是说成非，非说成是，这都是因执着而起，打妄语的表现。摒弃对不良习惯的执着，我们肯定能变得更好。

三、观念：在观念上执着，如果是正的方向，那是“择善固执”，值得提倡。比如说为人要积极乐观、做事要谦虚低调，这些观念，古往今来都是好的。然而，若执着于那些错误的观念，就会束缚自己，让烦恼丛生、痛苦不已。比如说重男轻女的观念，一定要赚大钱才能过得幸福的观念，在这些观念上执着，无异于给自己徒增烦恼。

四、情感：一旦在感情里执着，各种私爱、溺爱、错爱就发生了，不仅给他人造成困扰，甚者因爱生恨，让自己无法自拔、痛不欲生。我们能不为此执念过深，于人于己都有益处。

依止

所谓“心生执着，而痛苦生，心生随缘，则欢喜生”；人在世上，需要我们管理的，有人事、亲情、感情，这些人情事故，追究源头，都是来自于我们的內心是否管理得当。一个人平时有老师教育我们，给我们觉悟，那是缘；而因，就是我们的自觉。所谓自觉，就是自我要求、自我肯定、自我启发、自我觉悟，也就是佛陀教我们的“自依止、法依止、莫异依止”。