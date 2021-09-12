“从善如流，一切为人设想…”

星云大师说：现今社会的一些情况是，做主管的，因为太有我了，主观太强，凡事要属下听他的，造成员工觉得自己怀才不遇，萌生他去之心；做属下的，固执己见，不能接受主管的指导，主管只好另请高明。

同事之间，不能与人和乐相处，也是因为以自我为中心，自私的结果。做父母的，觉得儿女是自己生养的，强烈的想要占有和支配，导致亲子关系恶劣。儿女觉得父母凡事为我准备是应该的，不知感恩、报恩，造成亲情的伤害。

不管是职场或是家人之间的相处，人我之间的冲突、对立，都是因为太执着自己的意见、看法，缺乏接受差异性，失去开阔自己人生的机会，也失去了与人广结善缘的机会。

八识

唯识学，把人的意识分成八识，其中，人之所以有强烈的自我意识，就是由第七识所生出来的一种我执，产生根本的四大烦恼──我见、我慢、我痴、我爱。这第七识强拗的执取第八识，不肯舍离，才使有情众生迷惑颠倒，执着痴迷。因为习以为常的我执，进而执着自己所拥有的一切人事物，挑三拣四，爱憎分明，凡是和自己意见不同的，就否定、排斥他人。

无我的管理，是最高的管理，因为无我，就能包容异己，接受不同的声音、意见，同中存异，异中求同，就像一座美丽的花园，虽然每一株植物都不一样，但是，各展所长，百花盛放，这样的人生不就多采多姿了吗？

空性

无我，是一种空性的智慧，面对好的、坏的，喜欢的，不喜欢的，都能够接受、化解、承担，在接受中，无限、无量、无边的扩大自己，日日修来日日功，因为落实了无我，最后得以无所不能。

一个无我的人，面对任何人、事、物，都能保持开阔、乐观、喜悦的性格去面对。因为无我，没有框框，不会自我囿限，好因缘来时，欢喜接受；困难、挫折来时，则当做是一种人生的锻炼，愈挫愈勇。

春风夏雨可以滋润人生；秋霜冬雪，也是磨练自己的好因好缘。以无我管理我执的人，在各种不同因缘中，懂得观照因缘，不轻举妄动，不会随意喜怒形于色，随缘度日，随遇而安，随喜生活，在每个当下，结缘利人天。